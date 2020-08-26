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【高教新實驗／下】台大教授若能1個打1000個 「生師比一體適用已落伍」

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從教注音開始...新移民學生謝師恩 師生相擁感動眾人

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
大直國小教師張勝順（右）與學生戴富育（左）合影。記者趙宥寧／攝影
大直國小教師張勝順（右）與學生戴富育（左）合影。記者趙宥寧／攝影

台北市教育局今舉辦優良教師頒獎典禮，共有55名教師受表揚，惇敘工商學生戴富育小五時從越南返台，當時連一句中文都不會說，在大直國小老師陪伴下，現在說得一口好中文，曾經輔導他的老師、大直國小總務主任張勝順獲獎，在學生致詞最後階段，老師也現身舞台，師生相擁感動眾人。

戴富育說，他從小在越南長大，小學5年級從越南轉學到台灣，當時一句中文都不會說，學習過程也遇到很多挫折，一度想放棄，幸好有大直國小老師幫忙，教他注音符號、說話溝通，花了很多時間才漸漸適應學校生活。

戴富育也談及印象深刻的事，國小畢業前的母親節，學校安排他上台當活動主持人，從不會中文，到上台擔任主持人向母親表達感謝，「這對我來說是很大的進步跟鼓舞」，他感謝生命中所有老師，也特別點出張勝順老師的溫暖指導。

此時張勝順突然帶著花從舞台邊走出，兩人給彼此一個大擁抱，現場也掌聲不斷，場面溫馨動人。張勝順會後也帶著戴富育，與到場頒獎的市長柯文哲合照，直說這是要給他的另類市長獎。

張勝順會後受訪則表示，當時戴富育只會講幾句中文，他很擔心學生在學校不適應，也找來實踐大學通譯入校輔導，並安排注音符號、中文對話課，幾周輔導後也逐漸適應學校生活。

為能多陪伴學生，張勝順當時也安排戴富育擔任輔導室小義工，起初只會微笑點頭，後來還會跟其他小義工鬥嘴，張勝順笑著說，雖然是吵架，但他學會用中文溝通，也讓張勝順備感欣慰。

戴富育致詞最後階段，老師張勝順也現身舞台，師生相擁感動眾人。圖／台北市教育局提供
戴富育致詞最後階段，老師張勝順也現身舞台，師生相擁感動眾人。圖／台北市教育局提供

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