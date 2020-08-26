聯合報攜手新北市辦公益寫作班 2500生受惠

聯合報系與新北市教育局去年起合辦公益寫作班，累計45所國中、小，超過2500位學生參與，今日舉行徵文頒獎典禮，聯合報新聞部副主任熊迺群也分享寫作經驗，勉勵學子廣泛閱讀、善用文字力量，獲獎者重慶國中何禹璇則表示，未來希望能成為一名記者，看見世界的不同面向。

熊迺群分享，過去曾報導一名阿嬤與孫子陋居於室的故事，因家境清寒，兩名孫兒缺乏營養、身材瘦小，家中沒有熱水器，冬天冷到無法洗澡，身上長了不少瘡，全身散發難聞的氣息，卻無力改變。

熊迺群說，因自己經濟能力有限，只能先買彩色筆、書包及衣物給孩子們，但透過新聞的描寫，讓外界因此看見社會的角落，後來也有善心人士主動捐款，改善這戶家庭的生活，「筆可以道盡社會人情冷暖，也能傳遞正面力量」。

今年度國中組徵文競賽以「跨越，從__開始」為題，共有三和國中謝承馨、林口國中張莉榛、重慶國中何禹璇、光復高中林聖哲及三峽國中歐芹瑀等5名同學獲獎。

何禹璇表示，原本就相當喜歡語言科目，參與寫作班後更愛上了寫作，未來志向是成為一名記者，希望可以看見社會不同的角落，並透過新聞發揮正向力量；林聖哲則說，原本寫作意願和成績都很低落，作文平均三級分以下，參加寫作班後，不但發現自己可以寫作，也產生濃厚興趣。