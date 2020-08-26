快訊

影／金正恩陷昏迷？北韓官媒釋影片證實仍活好好的

旅行社出入團禁令再延長 這次「無期限」

防疫物資來了！教育部發大學備用口罩 優先給5類身份者

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
各大學預計9月中旬陸續開學，教育部昨天發函各校，因應新冠肺炎疫情，教育部提供9月至10月大學校院（含醫護實習生）備用口罩，優先給防疫工作第一線人員，如宿舍管理人員、教官，以及實習場所為提供口罩的醫護實習生等5類對象。報系資料照
各大學預計9月中旬陸續開學，教育部昨天發函各校，因應新冠肺炎疫情，教育部提供9月至10月大學校院（含醫護實習生）備用口罩，優先給防疫工作第一線人員，如宿舍管理人員、教官，以及實習場所為提供口罩的醫護實習生等5類對象。報系資料照

各大學預計9月中旬陸續開學，教育部昨天發函各校，因應新冠肺炎疫情，教育部提供9月至10月大學校院（含醫護實習生）備用口罩，優先給防疫工作第一線人員，如宿舍管理人員、教官，以及實習場所為提供口罩的醫護實習生等5類對象。

教育部表示，將提供大專校院的防疫物資係9月至10月份備用口罩，依各校教職員及醫護實習生數量之比例分配，僅限學校因公務、教學及防疫專用。

教育部表示，防疫備用口罩優先使用對象為，一、實習場所未提供口罩之醫護實習生；二、防疫工作第一線人員：如宿舍管理人員、護理人員、司機、教官、校安人員、校工、保全人員等；三、學校臨時性發現學生及教職員工，於校園內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者；四、依防疫指揮中心規定，應自主健康管理人員，包含居家隔離及居家檢疫者；五、負責執行學生輔導及諮商工作之專業輔導人員。

教育部提醒，獲分配口罩的校內單位，須另行製作物資使用清冊（需含領用人姓名、領用日期、提供理由、提供片數等），並留存備查（清冊格式及盤點檢核表）。

各大學預計9月中旬陸續開學，教育部昨天發函各校，因應新冠肺炎疫情，教育部提供9月至10月大學校院（含醫護實習生）備用口罩，優先給防疫工作第一線人員，如宿舍管理人員、教官，以及實習場所為提供口罩的醫護實習生等5類對象。圖／教育部提供
各大學預計9月中旬陸續開學，教育部昨天發函各校，因應新冠肺炎疫情，教育部提供9月至10月大學校院（含醫護實習生）備用口罩，優先給防疫工作第一線人員，如宿舍管理人員、教官，以及實習場所為提供口罩的醫護實習生等5類對象。圖／教育部提供

口罩 實習 教育部

延伸閱讀

女友嫌他月薪3萬6太少提分手交往藥師 網笑：有拿不完的口罩

口罩限購1盒 孕婦指肚子「2人買2盒」店員神回應

基隆各級學校開學不強制戴口罩但量體溫 今發防疫物資

捷克團月底訪台防疫因應 黃珊珊：北市府至今被狀況外

相關新聞

防疫物資來了！教育部發大學備用口罩 優先給5類身份者

各大學預計9月中旬陸續開學，教育部昨天發函各校，因應新冠肺炎疫情，教育部提供9月至10月大學校院（含醫護實習生）備用口罩...

中小學防疫標準放寬 維持社交距離可不戴口罩

300萬名中小學生8月31日開學，教育部長潘文忠今天表示，中央流行疫情指揮中心已核定學校防疫準則，目前評估國內疫情平穩，...

彰師大廖興國接任教育部主秘 2署1館人事異動一次看

教育部今天一次宣布多項人事異動，體育署長由台灣師範大學體育系教授張少熙接任，青年署長由科教館館長陳雪玉接任，科教館館長由...

基隆各級學校開學不強制戴口罩但量體溫 今發防疫物資

開學在即，基隆市教育處近日盤點各校口罩、酒精等資源，今天配發防疫物資給各級學校領回，讓學校能夠安心防疫。目前各校物資量充...

高中生出國交換意願低 考試壓力、無法抵學分是主因

蔡英文政府推動2030年雙語國家政策，教育部正研擬海外學習與國際教育法。教育部中小學教育國際化專案辦公室執行秘書邱玉蟾表...

Super教師 教甄直接進複試 惹爭議

新北市等四縣市教師工會昨赴教育部前抗議，指四縣市教師甄試竟讓全國教師會舉辦的ＳＵＰＥＲ教師獎得主不經筆試，直接進入複試關...

陸生心焦…手續繁 航班少 恐趕不上開學

教育部前天宣布全面開放境外學位生申請來台，包含五千多名未入境的陸籍學位舊生。但有大學主管分析，申請來台流程繁冗、航班減少...

學校叫苦…狂漲價 搶不到 防疫旅館爆滿

教育部開放外籍生與陸生來台就學，多數學生高興說「等很久了！」少數陸生擔心台灣不友善還在觀望。不過，有學校反映有防疫旅館「...

迎陸生、境外生來台 雲科大、環科大祭出對策因應

教育部昨天宣布開放19國家地區或地區以外的學生來台，台灣各地區的大學9月14日即將開學，雲林科技大學目前約有100多位陸...

政策解封 彰縣大學欣見陸生都願意回台繼續求學

教育部宣布陸生解封，新學年可以來台求學，彰化縣大葉大學有9名陸生，明道大學有8名碩博士生，都表達願意返校求學，9月上旬飛...

開放陸生來台 東華大學24名陸生先住防疫宿舍

教育部開放陸生來台就學，國立東華大學表示，陸生有24人，其中有4名應屆畢業生，聽聞能來台讀書，學生們都很高興。校方屆時將...

校園數位性暴力通報量年增4成 教育部宣導「五不四要」

中小學將開學，教育部開學首周舉行「友善校園周」，今年延長為一個月並以近日興起的「數位性暴力」為主題。教育部長潘文忠宣導防...

熱門新聞

Super教師 教甄直接進複試 惹爭議

高中生出國交換意願低 考試壓力、無法抵學分是主因

彰師大廖興國接任教育部主秘 2署1館人事異動一次看

沒人和他一組…高中生跳樓未遂 師察覺不同、母：他只是想嚇嚇大家

台大創千人超大班 正課即課輔 師生深層討論

學校叫苦…狂漲價 搶不到 防疫旅館爆滿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。