防疫物資來了！教育部發大學備用口罩 優先給5類身份者

各大學預計9月中旬陸續開學，教育部昨天發函各校，因應新冠肺炎疫情，教育部提供9月至10月大學校院（含醫護實習生）備用口罩，優先給防疫工作第一線人員，如宿舍管理人員、教官，以及實習場所為提供口罩的醫護實習生等5類對象。

教育部表示，將提供大專校院的防疫物資係9月至10月份備用口罩，依各校教職員及醫護實習生數量之比例分配，僅限學校因公務、教學及防疫專用。

教育部表示，防疫備用口罩優先使用對象為，一、實習場所未提供口罩之醫護實習生；二、防疫工作第一線人員：如宿舍管理人員、護理人員、司機、教官、校安人員、校工、保全人員等；三、學校臨時性發現學生及教職員工，於校園內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者；四、依防疫指揮中心規定，應自主健康管理人員，包含居家隔離及居家檢疫者；五、負責執行學生輔導及諮商工作之專業輔導人員。