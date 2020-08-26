基隆各級學校開學不強制戴口罩但量體溫 今發防疫物資

開學在即，基隆市教育處近日盤點各校口罩、酒精等資源，今天配發防疫物資給各級學校領回，讓學校能夠安心防疫。目前各校物資量充足，設備也都有定期維護堪用，要求各級學校在開學後仍加強防疫。新學期開始，各校不強制戴口罩，但每日落實量測體溫，各級學校家長接送、送餐等配合防疫仍要在校外進行，小一新生及幼兒新生家長入校（園），要求採實名制並務必佩帶口罩。

教育處近日盤點各校口罩、酒精等資源，今天配發防疫物資給各級學校領回，讓學校能夠安心防疫。目前各校物資量充足，設備也都有定期維護堪用，要求各級學校能在開學後安心防疫，教育處也會持續積極向中央爭取物資或經費改善防疫相關設備。

教育處因應新冠肺炎自成立防疫工作小組後，持續執行防疫措施至今不間斷，因開學在即，除要求所轄各校每日落實量測體溫並通報外，也定期進行防疫物資盤點，如有物資不足之處，視情況進行再配發，確保每校有四分之一學生數的口罩、班班500ml 75%酒精的安全存量備用。市府爭取中央預算及市府經費，完成補助500人以上共15間學校裝置紅外線熱顯像儀，讓學生更安全快速上學。

教育處表示，新學期開始，學校不強制學生戴口罩，但每日必須落實量測體溫，並保持社區距離。校外人士因公必須入校需配合防疫新生活規範，進出校園維持量測額溫，並保持社交距離及個人防疫衛生，若有出現呼吸道症狀，務必戴上口罩。各校目前維持室外室內空間均開放，若有因應疫情或防疫政策暫停開放之情況，將另依循市府指示辦理。