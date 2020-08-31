乖不是護身符、安靜容易被忽略…面試職場必備 簡報力是青少年的競爭力

學生對著兩三位申請入學科系的大學教授面試，回來後，更有自信。

「仙女，我旁邊的人不知道在講什麼，緊張得話都講不清楚。」

「仙女，我覺得你國文課教的最有用的就是口語表達。」（我的臉上三條線……）

簡報表達能力是很重要的能力，教了三年，學生到高三面試才深刻有感。

學生也該學簡報

學生乖乖聽課就不會被問問題，安安靜靜坐著寫考卷就能得到成績，準時交報告便可以贏得好名聲。

成年人在職場須面對升遷的壓力，乖不是護身符，安靜容易被忽略，準時交報告是應該的，沒有優秀的表現極有可能在新冠肺炎疫情中遭到資遣。

那麼，青少年為什麼會認為自己不需要學簡報？以下是我的分析與建議。

一、沒有需求，缺乏動機：

簡報能力是職場必備的能力，危機處理需要簡報，數據分析需要簡報，客戶提案需要簡報，行銷企劃需要簡報，把一份複雜的東西講得讓受眾聽得懂，讓對方接受，讓對方買單，職位得以提升，薪資得以增加，內外在光環俱足。

學校成績側重紙筆測驗，上台簡報佔分比率過低，誘因不大。坐著聽課就能夠取得高分，害羞的人還是可以待在舒適圈學習。對課堂興趣缺缺的學生，並不會因為上台簡報成功而獲得高分，沒有實質分數的肯定，無法拉抬動機。

教青少年簡報請先了解他們想跟世界分享什麼，而我們做好聆聽的準備了嗎？

二、缺少系統化策略與方法：

職場工作者一旦有了簡報需求，坊間課程多不勝數，三千元到數萬元不等，課程名稱不同，不同講師不同教法，各有各的特色，願意報名就有成長的機會。幸福企業還邀請大咖講師內訓，名師謝文憲憲哥和王永福福哥就經常獲邀到企業授課，上過他們課的學員至少增加一甲子的功力。

學校老師的主要專長在於任教的學科，對於簡報缺乏實戰經驗。說著「簡報要控制時間」，卻無法準時下課，學生怨聲載道。不妨試試看透過「1:3:1」的原則，開場、掌控中段與結尾的時間。

教著「簡報要有主軸」，偏偏老師自己也不擅長剪裁，無法去蕪存菁。這時可以透過「便利貼法」從發散思考到聚斂核心，主軸定調。

上課時說著「語調要有高低起伏」，老師自己的聲調卻始終如一，缺乏靈魂。

其實可以在平日授課中讓學生感受到語氣的變化，聲情豐富。

簡報不單單在簡報課，而是在日常課程中的簡報裡。

圖／商周出版

三、不敢強調個別化差異：

買鮮奶你會買哪一個牌子？ 鮮乳坊。因為這是全台唯一動物獸醫師成立的鮮乳品牌，專業用心。

心臟萬一出了狀況，要到哪一家醫院？ 振興醫院。離我家近，心臟功能重建物理治療團隊很強大。

愈能展現優勢，愈能幫助客戶解決問題，愈能在市場站穩腳步。價格高昂照樣有人買單，重點是品質好不好？ 能不能解決問題？ 家家都在追求與眾不同，就算理念相同，同中也要想辦法求異。

青春期的孩子正在構築自己的世界觀，渴望自己與他人不同，即使在校園裡硬是不穿制服，挑戰權威，穿著喜愛球星的T恤，一身反骨，天經地義。上台報告時，他們的表現卻恰若相反，愈跟別人一樣愈好，愈快下台愈好，沒有掌聲也沒有關係，至少沒有噓聲，不會被嘴砲就好，不會被引起注意，就好。

大人職場上再厲害，對青少年來說，那是「你的」豐功偉業，不是他的。

看到青少年的天賦，給予支持，是門專業，更是藝術。

【仙女悄悄話】 說話是本能，說好話是本事， 教會青少年為自己發聲是大人的責任。

《本文出自商周出版《不怕輸，就怕放棄：仙女老師教你說自己的故事，走出你要的結局》，作者／余懷瑾，未經同意禁止轉載。》