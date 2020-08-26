高中生出國交換意願低 考試壓力、無法抵學分是主因

蔡英文政府推動2030年雙語國家政策，教育部正研擬海外學習與國際教育法。教育部中小學教育國際化專案辦公室執行秘書邱玉蟾表示，為拓展中小學生交流機會，今年將建置國際架接機制，包括中小學對外窗口、產官學民協力平台、全國26個國際教育中心等。高中校長認為，國際交流無法取得學分，加上升大學壓力等因素，都是高中生跨出國門的阻力。

大學問網站昨舉行2020台灣國際教育趨勢大論壇，邱玉蟾出席第一場公聽會表示，我國中小學生的國際交流以高中生為多，每年平均有921次師生出訪他國紀錄，少於外國師生來台的1008次。我國師生最常去的五個國家依序為日本、美國、南韓、新加坡、加拿大。

坊間單位也協助推動國際交流，國際扶輪3481青少年交換委員會主委郭育嘉說，扶輪社從1920年代就推動青少年交換計畫，至今有全球128國約9000名15到18歲的青少年受惠。台灣至今也有超過550名中學生到他國交換一個月或一學期。

郭育嘉表示，政府若能在學分承認、語言教學補助、獎勵學校和學生參與等項目支持交換計畫，必能拓展青少年國際視野。

台北市中正高中校長江惠真表示，高中是吸收知識和探索人生的重要階段，但是國際學習無法列入高中學習時數，再加上學生的升學壓力、經濟負擔等因素，少有學生能在此階段踏出國門。以學年或學期的高中生交換，一直有學習銜接上的困難。