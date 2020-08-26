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Super教師 教甄直接進複試 惹爭議

聯合報 / 記者潘乃欣／台北報導
新北市等４縣市教師工會昨赴教育部前抗議，質疑教師徵選獨厚Super教師獎得主。 記者曾原信／攝影
新北市等４縣市教師工會昨赴教育部前抗議，質疑教師徵選獨厚Super教師獎得主。 記者曾原信／攝影

新北市等四縣市教師工會昨赴教育部前抗議，指四縣市教師甄試竟讓全國教師會舉辦的ＳＵＰＥＲ教師獎得主不經筆試，直接進入複試關卡，有圖利單一團體之嫌。不過，新北市教育局表示，此制鼓勵教學有成的教師參加教甄，且獲獎者一律以外加增額管道進入複試，不影響其他參與者權益。

全國教師會理事長侯俊良說，ＳＵＰＥＲ教師獎已辦理十八年，此獎評審訪問參與者任職學校的教師、行政人員等，有助教師專業發展，獲部分縣市政府肯定。且多數得主都已是正式教師，極少人參與教甄，影響範圍微乎其微。

新北市教育產業工會理事長李曼麗說，每年有上萬名教師流浪奔走全台，教甄錄取率不到百分之五。但新北市、台北市、桃園市、宜蘭縣教師甄試竟讓ＳＵＰＥＲ教師獎得主免參加筆試，直接進入複試的口試和試教關卡，有不公平之嫌。該獎只限會內成員報名，會員人數約占全國教師總人數的二成三。他們在教育部抗議後，轉赴監察院舉報四縣市教育局圖利特定人士。

台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭舉例，台北市專任教師總數近三點九萬人，全國教師會會員只占二成五。由於ＳＵＰＥＲ教師獎只限會員參加，今年全市只九人參加，最後全數入選。但侯俊良說，此獎遴選嚴謹，連教育部師鐸獎都參考此評選流程，並非參選就能錄取。

李曼麗說，可享教甄免筆試的獎項包括教育部的師鐸獎、教學卓越教師獎和ＳＵＰＥＲ教師獎，前兩者都是教育部主辦。反觀其他坊間教師獎如菁師獎、典範教師獎，都不是教甄參考依據。偏偏初試考筆試，是教甄最難的關卡。

新北市教育局說，為鼓勵教學有成的教師參加教甄，新北市教甄列出許多獎項，開放獲獎者以「外加增額」進入複試，不影響其他考生進入複試的權益。但李曼麗說，這些得主雖增額進入複試，就是讓複試人數變多，排擠其他循初試錄取者獲教職的機會。

教育部則說，教甄是地方權責，教育部尊重各縣市簡章內容。

教育部 教育局

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