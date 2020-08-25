開放陸生來台 東華大學24名陸生先住防疫宿舍

教育部開放陸生來台就學，國立東華大學表示，陸生有24人，其中有4名應屆畢業生，聽聞能來台讀書，學生們都很高興。校方屆時將安排專人從桃園機場載到學校，入住防疫宿舍或防疫旅館，依照中央疫情指揮中心規定隔離14天。

東華大學主秘古智雄說，陸生與與其他外籍學生防疫措施同樣辦理，機場到學校都有專人接待載送，直接到防疫宿舍、旅館，不會跟外界接觸，隔離14天後，才能到學校上課。昨天開放陸生消息一出，校方隨即聯繫陸生這個好消息，學生普遍覺得很高興能回學校順利完成學業，尤其是畢業生，補完學程就可畢業。

東華大學指出，除了陸生外，外籍生有89人，入住學校的防疫宿舍需住滿14天，費用包括期間每天的三餐飲食、寢具生活用品、機場到學校的交通費用及住宿費，總價為10250元，由學校出3成，學生出7成，因此學生只要負擔7175元。