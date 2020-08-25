雄中畢業40年同學會 送400本書助51名屏東學生

高雄中學71級同學會光明燈計畫，今天上午在屏東家扶中心辦「擁抱知識，擁抱希望」贈書專案。一群1982年畢業的雄中學生，畢業40年後，決定在紀念40年同學會以贈書來回饋社會，送給屏東51名國、高中生400本書籍。活動召集人劉仁義表示，希望贈書能給予學子機會來改變生活與生命。

「擁抱知識，擁抱希望」贈書專案，是來自一群1982年畢業的雄中同學，在畢業30年後，想舉辦全校同學會，由於過去只靠手寫的舊電話、地址已經無用，因此，靠著零星資訊與戶政事務所諮詢，花了超過半年的時間，從9百名畢業生中，找回超過5百名同學。

雄中校友、執業牙醫劉仁義，提議讓高國中生選書的方式贈書，因緣際會下與屏東家扶中心聯繫。

屏東家扶中心在地服務弱勢兒少超過53年，深信教育能翻轉弱勢家庭的生活，這樣的概念與雄中校友的贈書專案相符，因此，由家扶中心讓51名國、高中生選書，並交由雄中校友向大書店訂購。

贈書對象以家扶中心的51名國、高中生為主，其中一名小辛（化名）正值高一升高二，期盼未來能就讀法律系，但礙於家境貧苦，無力額外花錢買參考書，所幸這次活動，不僅獲得他所需的書籍，也為他考取法律系的心願增添助力。

就讀屏東女中的小琪，同樣面臨高中的課業壓力，但因家境無法負擔補習費用，若只依靠學校的資源，面對未來的大考，便顯得不足。

在這次的贈書活動中，小琪挑選了13本書，她開心地說，這些書，不僅能幫助學科，同時也能補充課外的知識。

來自單親家庭的小潔，家中只靠母親扶養她與弟弟，每到開學所需的學費、學雜費等開銷，不僅讓她沒有多餘的錢補習，也無法購買參考書，但面對未來學測的壓力，迫切需要學科參考書，所幸，這次贈書的活動，給予她極大的幫助。

劉仁義表示，他從小家境不好，透過閱讀才有機會跨足其他領域，奮發向上成為牙醫。劉還說，書中不一定有顏如玉與黃金屋，但他深信至少能改變生命與生活。