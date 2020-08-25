快訊

IKEA內拍惡搞片 李興文兒賠18萬換緩刑

北市信義區防火巷驚見男屍 失蹤4天住戶聞臭報案

雄中畢業40年同學會 送400本書助51名屏東學生

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
雄中校友贈給屏東51名國高中生400本書。記者陳弘逸／攝影
雄中校友贈給屏東51名國高中生400本書。記者陳弘逸／攝影

高雄中學71級同學會光明燈計畫，今天上午在屏東家扶中心辦「擁抱知識，擁抱希望」贈書專案。一群1982年畢業的雄中學生，畢業40年後，決定在紀念40年同學會以贈書來回饋社會，送給屏東51名國、高中生400本書籍。活動召集人劉仁義表示，希望贈書能給予學子機會來改變生活與生命。

「擁抱知識，擁抱希望」贈書專案，是來自一群1982年畢業的雄中同學，在畢業30年後，想舉辦全校同學會，由於過去只靠手寫的舊電話、地址已經無用，因此，靠著零星資訊與戶政事務所諮詢，花了超過半年的時間，從9百名畢業生中，找回超過5百名同學。

雄中校友、執業牙醫劉仁義，提議讓高國中生選書的方式贈書，因緣際會下與屏東家扶中心聯繫。

屏東家扶中心在地服務弱勢兒少超過53年，深信教育能翻轉弱勢家庭的生活，這樣的概念與雄中校友的贈書專案相符，因此，由家扶中心讓51名國、高中生選書，並交由雄中校友向大書店訂購。

贈書對象以家扶中心的51名國、高中生為主，其中一名小辛（化名）正值高一升高二，期盼未來能就讀法律系，但礙於家境貧苦，無力額外花錢買參考書，所幸這次活動，不僅獲得他所需的書籍，也為他考取法律系的心願增添助力。

就讀屏東女中的小琪，同樣面臨高中的課業壓力，但因家境無法負擔補習費用，若只依靠學校的資源，面對未來的大考，便顯得不足。

在這次的贈書活動中，小琪挑選了13本書，她開心地說，這些書，不僅能幫助學科，同時也能補充課外的知識。

來自單親家庭的小潔，家中只靠母親扶養她與弟弟，每到開學所需的學費、學雜費等開銷，不僅讓她沒有多餘的錢補習，也無法購買參考書，但面對未來學測的壓力，迫切需要學科參考書，所幸，這次贈書的活動，給予她極大的幫助。

劉仁義表示，他從小家境不好，透過閱讀才有機會跨足其他領域，奮發向上成為牙醫。劉還說，書中不一定有顏如玉與黃金屋，但他深信至少能改變生命與生活。

南高雄家扶扶幼主委盧國冠表示，擁抱知識就是擁抱未來的希望，書本像不同的載具，透過閱讀才能乘載眼界到更遠地方。

學生受贈代表（左）製作感謝卡給雄中校友劉仁義（右）。記者陳弘逸／攝影
學生受贈代表（左）製作感謝卡給雄中校友劉仁義（右）。記者陳弘逸／攝影
高雄中學71級同學會光明燈計畫，今天上午在屏東家扶中心辦「擁抱知識，擁抱希望」贈書專案。記者陳弘逸／攝影
高雄中學71級同學會光明燈計畫，今天上午在屏東家扶中心辦「擁抱知識，擁抱希望」贈書專案。記者陳弘逸／攝影

延伸閱讀

屏東「森林圖書館」全台最美！千禧公園內的夢幻總圖，還有24小時還書得來速

院民疫情阻相見 屏東創世七夕圓夢讓夫妻團聚

10月集團婚禮 屏東走海島風

屏東創意廣告節徵件 網紅撞臉高雄市長

相關新聞

雄中畢業40年同學會 送400本書助51名屏東學生

高雄中學71級同學會光明燈計畫，今天上午在屏東家扶中心辦「擁抱知識，擁抱希望」贈書專案。一群1982年畢業的雄中學生，畢...

中小學裝冷氣 南投縣組「勘電小組」維安籲節電

中央規劃2年內完成全台國中小教室冷氣裝設，但南投縣不少學校設備老舊，用電安全堪慮，縣府與台電人員、電機技師、電器檢驗和承...

彰縣國中小裝冷氣有譜 預定明年新學期學生吹冷氣

彰化縣國中、小學裝冷氣有譜，中央將補助23億520萬元，今年補助11所國小、10所國中裝設冷氣和改善電力線路設施，預計明...

中小學校長會議 林智堅：班班有冷氣 本學期提前達成

新竹市政府今舉行109學年度第1學期中小學校長會議，邀集全市54名中小學校長參與討論，市長林智堅指出，全市公立國中小「班...

會考生活英語／【校園篇】 新生

★ 單字 1. activity [ækˋtɪvətɪ] n. 活動（國中挑戰800字） 2. above [əˋbʌv] adv. 在上面（國中基本1200字）

1年節電上萬度 草屯雙冬國小成「南投校園節電王」

台電節電獎勵活動近期公布結果，去年「校園節電績優地圖」大數據調查，南投縣草屯鎮雙冬國小去年節電11999度，相較2018...

助自閉童踏入校園 新北開7班免費入學準備班

為幫助自閉症學生縮短入學適應時間，銜接校園生活，新北市教育局今年暑假在永福、永和、大觀、樹林四間國小開設7班自閉症兒童入...

接見全國科展得獎學生 林右昌回憶國中得獎差點獲保送

基隆市長林右昌今天在市府接見全國科展得獎師生時，提及讀國中時也曾拿過全國科展第3名，自覺參加科展比其他同學學到更多，而且...

桃園青埔國中活動中心竣工 打造雙語、環保、社區共享

桃園市長鄭文燦今天到青埔國中了解活動中心完工使用情形，並指出青埔國中是青埔特定區內雙語學習的指標學校，103年招生已陸續...

屏東圓夢團隊拍一部微電影 替南華國小送別

屏東高樹鄉南華國小今年7月，因生源不足正式熄燈。由於南華國小創校至今，不僅培育許多人才，更是在地人的共同記憶，於是透過屏...

跨越城鄉差距 新北資優生帶偏鄉童玩科學

暑假期間，新北市福營國中數理資優班學生選擇來到彰化二林，帶領萬興國小的學童們一起動手玩科學，藉由都市與偏鄉學生交流，除將...

實驗教育就要承擔風險 「沒人規定實驗要成功」

實驗教育熱，但公辦公營實驗學校名額少，總是搶破頭，也有家長希望孩子接受體制外「非學校型態實驗教育」，但學生畢業後，升學管...

熱門新聞

逾5000名陸生解禁！各國新生、陸生舊生即日起開放來台

各國新生、陸生全解禁 但一個原因他們註定趕不上開學

政府20年只幫軍公教調3次薪不如勞工 教師：慣老闆

為加分…學習歷程檔案變「軍火展示」

全面開放學位生來台 陸生仍擔心趕不上開學

TFT年度特展／如何踏上返鄉之路？ 劉安婷：先有承諾才能長出根

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。