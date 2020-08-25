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校園數位性暴力通報量年增4成 教育部宣導「五不四要」

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部邀請紙風車演出短劇，宣導防治數位性暴力的「五不四要」。記者潘乃欣／攝影
教育部邀請紙風車演出短劇，宣導防治數位性暴力的「五不四要」。記者潘乃欣／攝影

中小學將開學，教育部開學首周舉行「友善校園周」，今年延長為一個月並以近日興起的「數位性暴力」為主題。教育部長潘文忠宣導防治數位性暴力的「五不四要」，「五不」包括不違反意願、不聽從自拍、不倉促傳訊、不轉寄私照、不取笑被害。「四要」則包括要告訴師長，要截圖存證，要記得報警，要檢舉對方。

科技高度融入生活，韓國出現「N號房」性剝削事件，我國校園霸凌型態也轉變，近日興起的樣態包括引誘學生拍私密照，而後讓照片外流，影響當事者身心健康。

教育部學生事務與特殊教育司統計，數位性暴力通報案件有增加趨勢，107學年的44件，成長為108學年的61件，生對生的案件約占九成，另有少部分的師對生案件。學特司司長鄭乃文分析，通報案件中，常見樣態包括誘騙拍裸露照片後上傳網路，或是學生戀愛分手後的網路報復。

教育部今天下午舉行防治數位性別暴力記者會，邀請紙風車劇團演出短劇，描述網路時代下私密照片換遊戲點數、誘騙試鏡、畢業旅行拍裸照後被上傳網路等情事。教育部表示，已製作「照片不只是照片」文宣品，以及親子共學單，邀師長陪同孩子閱讀相關案例，關注孩子在虛擬網路世界可能遭遇的陷阱。

教育部指出，現已與衛福部、NCC、文化部、內政部警政署等單位共同籌設「iWIN網路內容防護機構」，除向學童宣導上網安全，也提供不當網路內容的申訴管道。

教育部邀請紙風車演出短劇，宣導防治數位性暴力的「五不四要」。記者潘乃欣／攝影
教育部邀請紙風車演出短劇，宣導防治數位性暴力的「五不四要」。記者潘乃欣／攝影

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