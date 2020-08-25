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放寬境外生來台 中原、元智陸生返台意願高
教育部昨天宣布放寬境外生及陸生返台就學，各大學馬不停蹄準備各項事宜，中原大學以表單確認學生返台時間，其中陸生反應熱絡，不少人已完成填表；元智大學也表示陸生返台意願相當高，校方已安排校外防疫旅館，並持續與學生保持聯絡，協助學生訂機票返台。
中原大學表示，昨天收到公文後，立即與學生聯絡，先以表單確認境外學生返台機票時間，協助訂定防疫旅館或安排防疫宿舍進行檢疫，其中陸生反應熱絡，190名陸生，目前已有90人完成填表，90人填表中。
依返台時間建立群組，隨時提醒學生包括辦理電話預付卡、提領現金、搭乘防疫計程車等入境須知。後續依照教育部規定，返台名冊進行報部，並核發個人入境許可證明。
校內備有充分防疫用品，每日掌握學生體溫。因政府已全面開放學生可正常到校上課，若境外生開學時仍在檢疫期間，學生可請防疫假，並與授課教師協調遠距上課方式。檢疫完成後，同學應回歸課堂上課。此外，若有特殊原因無法返台，校方亦針對課程提出相關配套措施。
元智大學校內共86名陸生，校方指出陸生返台意願相當高，已安排校外簡疫旅館供返台學生進行檢疫，但由於防疫旅館房間有限，僅能讓學生輪流檢疫，學生須確定返台時間才能申請入住，因此校方也持續與學生保持聯絡，協調學生返台訂機票與入住防疫旅館的時間。
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