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犯罪教師不解聘？宜大：當事人停課 依法重審解聘案
國立宜蘭大學學生今向教育部陳情，指控建築與永續規劃研究所前所長謝宏仁因侵占公用設備，遭法院判決業務侵占及業務登載不實，校方得知此事卻消極應對，遲未作出解聘決議。對此校方表示，謝師已停止授課，至於否解聘？必須依法行政，請系所及工學院依照新修正的教師法審議辦理。
宜蘭大學學生與台灣學生聯合會等今天在教育部陳情，指謝宏仁教授在所長卸任前3日，濫用職權報廢系所總價值約200萬元器材，至少侵占八種以上學校財務，而且更為控制下任所長人選，竄改公文紀錄，對校長當面謊稱選舉方式，讓自己屬意人選當選下任所長。謝認罪協商後，法院以業務侵占、登載不實文書罪等相關犯罪事實，今年5月分別判處有期徒刑3個月及1年，成為國立宜蘭大學首位被刑事判決定讞的教師，但校方遲未予解聘。
全案因牽涉新的教師法上路，而且所、院教評會建議解聘所引用的貪汙治罪條例，與法院判決的依業務登載不實文書罪及業務侵占罪，屬於不同法條。學校表示，校方重視謝教授涉及違反教師法規定，但因應新修正教師法6月30日施行，在修正施行前尚未生效的教師解聘、不續聘及停聘案件，都要依修正後的規定重新審議，目前正由該所及工學院依新修正教師法辦理，同時把全案移送公務員懲戒委員會議處。
宜大表示，為維護學生受教權，109學年度第一學期謝宏仁原排定二門課，分別為「永續建築理論與評估系統」及「建築設計 一」，因謝師刑事判決確定，依6月29日建研所課程協調會議及6月30日建研所所務會議討論決議進行課程調整，將「永續建築理論與評估系統」停開，「建築設計 一」改由薛方杰老師及黃聲遠老師合授。
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