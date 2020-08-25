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朝陽科大8成陸生願返台就讀：嘆等了很久了

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

教育部昨天宣布開放陸生來台就學，朝陽科技大學國際暨兩岸合作處連絡了原就讀的120多位「學位生」，有8成學生表示會儘速依相關規定返台繼續未完成的學業。學校秘書長廖經芳說，許多學生都欣慰能回台就讀，並說：「等很久了！」

廖經芳說，所謂的學位生有在大陸已讀高中而來台就讀大學的，也有已讀專科來台再讀兩年以取得大學學位的，也有已是大學生而來台就讀碩士班的。他們對於終於得以返台完成學業，都難掩興奮，並認為能把學業完成是重要的，而先前不回台只是被政策卡住了。

對於返台得經過居家檢疫14天等程序，廖經芳也說，學生們都表示願意配合，校方也會儘可能予以協助，並就居住檢疫旅館的學生考慮給予部分補助。

至於另兩成學生有何顧慮，為何不回台完成學業？廖經芳說，其中部分是對疫情仍有顧慮，擔心旅途中會有感染意外，另也有些人已經改為就讀大陸的大學。他表示，因為政府已開放陸生返台完成學業，所以學校也希望學生都能返台就讀，否則就必須依規定辦理休學，目前並沒有人不回來而以視訊教學的考慮。

陸生 居家檢疫 教育部

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