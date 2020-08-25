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彰縣國中小裝冷氣有譜 預定明年新學期學生吹冷氣

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣21所國中小學確定教室裝冷氣，預計明年9月就有冷氣可吹。記者簡慧珍／攝影
彰化縣21所國中小學確定教室裝冷氣，預計明年9月就有冷氣可吹。記者簡慧珍／攝影

彰化縣國中、小學裝冷氣有譜，中央將補助23億520萬元，今年補助11所國小、10所國中裝設冷氣和改善電力線路設施，預計明年9月30日前至少兩萬名學子受惠。

彰化縣有214國中小學校，中央分3年補助經費裝冷氣，今年補助21所國中、小學，目前各校盤點電力系統，20年以上屋齡和電壓不穩定、電力設備容量不足、配線凌亂，導致安全堪虞，優先補助更新電力系統線路和高低壓配電系統。

教育處表示，新增冷氣電力系統采獨立迴路及模組化，配合台電規定，補助項目包括在校內設置改善台電配電場所、配電室、更新供電品質改善設備系統、調整學校契約容量及更新其它老舊電力系統。

為加速電力盤點計畫的執行效能，並協助學校及早完成評估電力需求，教育處將協同台電、電機技師、檢驗維護業、電氣承裝業、太陽光電發電系統等相關公會，按照行政區、高壓或低壓需量的供電形式，分組排定勘查時程，依序辦理盤點作業，學校應預留裝冷氣的空間，同時把未來會不會架設屋頂太陽能光電板納入考慮。

彰化縣國中小學的新增冷氣電力系統將採獨立迴路及模組化標準設計，與現有電力線路分開，縣府將統一規畫設計發包電力改善工程，而且結合能源管理系統並連接台電總控端，日後各校冷氣運轉如超載時，台電會透過遠端直接控制各校壓縮機降轉。

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