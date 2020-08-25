扶輪社捐百萬 竹縣2原鄉國小附幼購置接送專用車

照顧偏鄉幼生就學權益！新竹縣政府爭取中央補助款，再加上國際扶輪3501地區捐助110萬元，讓五峰國小附設幼兒園及桃山國小附設幼兒園有足夠經費，各購置一輛幼童接送專用車，縣長楊文科今天在主管會報上頒發感謝狀，謝謝他們對竹縣偏鄉幼童的協助及照顧，保障學童上下學安全，也期盼更多企業一同加入。

教育處表示，五峰國小附設幼兒園及桃山國小附設幼兒園，因位處偏遠地區、幅員廣大，加上部落分散、距離遙遠，兩學區的幼生難以步行就學，也導致教育資源與學習機會落差。

國際扶輪3501地區新竹西北扶輪社社長張玉年表示，當得知偏鄉孩童有這樣的需求，立即號召社員們踴躍捐款，讓學童能更安全上下學；新竹東區扶輪社社長陳文呈也表示，希望透過這次捐贈讓偏鄉學童上下學能更加方便，安心讀書，扶輪社一定會持續為地區服務。

五峰國小校長葉惠雯表示，過去沒有專車接送，只能一起共乘家用車或是家長自行接送，未來交通車可服務至少10名學童。

桃山國小校長蘇美娟也說，學校學區較廣，家長們開車送孩子上學至少要50分鐘，長久下來多少影響就讀意願，還有很多是隔代教養，爺爺奶奶接送孩子非常不便也不安全，甚至需要學校志工或老師協助載送，感謝扶輪社、議員及縣府協助。