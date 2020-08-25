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開放境外生來台！屏東大學協助18名陸生返校

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
配合防疫與教育部規定屏東大學已協助39名109學年度境外學生入境。記者陳弘逸／攝影
配合防疫與教育部規定屏東大學已協助39名109學年度境外學生入境。記者陳弘逸／攝影

教育部昨天宣布，開放19個國家或地區以外的新生，以及陸生來台就學。屏東大學除了針對先前因疫情無法返校的境外學生，啟動安心就學方案之外，也根據教育部規定與防疫政策，協助新、舊境外學生來返校學習。

疫情期間，教育部年初陸續宣布人員出入境疫情管制，為配合防疫政策，屏東大學171名境外學生，其中有18名陸生與31名港澳生因寒假期間返家探親，受疫情影響無法來台上學。對此，屏東大學透過安心就學方案，也給予未能到校上課的學生協助。

另外，根據屏東大學國際事務處調查統計，109學年度共有54名境外學生，分別為22名僑生及港澳生、30名外籍生與2名陸生申請入學。其中先前108學年的49名境外生，扣除屆畢業生後，共有87名境外學生，需處理入境事宜。

截至109年8月25日為止，屏東大學「109學年度新生」6名僑生及港澳生、16名外籍生，共22名學生入境。校方也配合教育部公布的19個中低風險地區，協助境外學生申請來台入學。

校方替境外生安排入住檢疫旅館或校內檢疫宿舍，經14天居家檢疫追加7天自主健康管理後，境外生即可正式返回校園學習，目前屏東大學已協助39名109學年度境外學生入境。

屏東大學國際事務處表示，目前已積極協助未入境的學生來台須辦理的相關程序，並通知尚未來台的境外學生事先備妥相關證明文件，倘若仍有學生無法及時於開學日前入境，以及完成檢疫，校方也會將啟動安心就學方案，協助受境外學生。

屏東 教育部 疫情

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