「啟智」校名走入歷史！特殊教育朝向包容、同理與融合

台北市立啟智學校將「啟智」名稱拿掉，8月1日起正式更名為「台北市立台北特殊教育學校」。校長蔡娟姿表示，學校創校初期，以招收智能障礙學生為原則，但隨時代變遷，招生對象不限以智能障礙單一障別學生為主，為尊重多元需求而更名，共有5名稱入列，也是全台最後一所更名的「啟智」學校，「啟智」校名在台將走入歷史。

台北市立台北特殊教育學校擁有31年校史，現在共有247名學生，學制從幼兒園、國小、國中到高職，11年來曾4度討論改名卻不了了之。近來有學生家長向議員陳情，不希望多元障別學生被標籤化，校方也啟動更名程序，邀集教職員、導師、專任老師召開3場說明會，並召開校務會議正式更名。

蔡娟姿表示，會中教師分別提出更名建議，為「台北市立天母特殊教育學校」、「台北市立士林特殊教育學校」、「台北市立至善特殊教育學校」、「台北市立台北特殊教育學校」、「台北市立特殊教育學校」，共有95位教職員投票，最後「台北市立台北特殊教育學校」以40多票勝出。

家長方面，則由家長會凝聚共識，家長會長郭柏峰表示，家長提出「台北市立台北特殊教育學校」、「台北市立士林特殊教育學校」、「台北市立天母特殊教育學校」，最終也是「台北市立台北特殊教育學校」壓倒勝出。

郭柏峰表示，「啟智」讓人覺得有歧視意味，台南啟智學校也在今年正式更名，先前就有家長因名稱選擇不來就讀，希望更名後，能讓家長不因名稱而卻步；蔡娟姿也說，更名後能彰顯特殊教育朝向包容、同理與融合方向邁進，服務更多不同需求的學生。