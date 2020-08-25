陸生解禁 台東大學依中央政策辦理

陸生解禁，國立台東大學國際事務中心今天召開會議，擬訂相關就學安心措施。學校表示，基於保護學生，除將不對外公布學生相關資料訊息，也全力配合中央教育部及流行疫情指揮中心政策來執行辦理。

台東大學指出，若陸生入境後，將由學校派專人接機、返校後安排單獨樓層一人一室，發放防疫包、專人送餐、以及嚴重特殊傳染性肺炎通報個案自主健康管理關懷通知書等，請學生早晚回報體溫狀況。

台東大學表示，陸生14天居家檢疫自主管理期間，個人廢棄物將另行回收清理，環境消毒清潔部分，則委由專人依照檢疫場所消毒作業原則執行。

另學校也會定時清潔環境、進行消毒。陸生監測期間若有發燒、咳嗽、呼吸急促等呼吸道症狀，學校也將通知衛生單位，轉送醫院就醫。