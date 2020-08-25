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陸生開放入境 成大：防疫宿舍不夠 學生要想辦法
陸籍學生開放入境，成功大學主秘李俊璋今天表示，目前教育部規定，開學後學生不能夠住在校內的防疫宿舍裡，多數的學生可能必須自己找防疫旅館，校方先以獎學金協助支應相關費用，以免學生因為缺錢沒有辦法入境。
成大外籍新生大約有1500人，其中陸籍大約有數百人，李俊璋表示，目前人數都還沒有辦法確定，特別是大陸籍學生昨天才剛開放入境，目前學校都還在一一詢問學生是否要入境註冊，但去初步了解，學生入境的意願很高，而1500人當中目前已經有數百人入境。
李俊璋表示，教育部之前就已經發文給各校，校內的防疫宿舍，只能在寒暑假學校沒有學生的時候使用，開學之後，除非防疫宿舍的所在地點沒有學生，否則有居家檢疫需求的外籍學生，只能住到防疫旅館。
他表示，成大在歸仁校區裡還有宿舍，裡面只有研究人員沒有學生，可以作為防疫宿舍，但是數量只有46間，不敷使用，學生還是要自己找防疫旅館，但是因為擔心有些學生沒有辦法負擔房租，學校會先支應，再從學生的獎學金裡扣除。
由於各縣市的防疫旅館都有不足的問題，李俊璋表示，很多學生不只住在台南，也住在台北、新竹、高雄等縣市的防疫旅館，目前沒有聽說找不到防疫旅館可住的情況。
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