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教師犯罪校方拖2年不解聘 宜蘭大學學生北上教育部陳情
國立宜蘭大學署名學生今天向教育部陳情，指控建築與永續規劃研究所前所長謝宏仁因侵占公用設備，遭法院判決業務侵占及業務登載不實，校方從2年多前得知此事，卻消極應對，且在校級教評會上遲未作出解聘決議。教育部表示，本月12日已發函宜蘭大學，要求校教評會依照「教師法」確實審議該案；如果有違規，也會督促校方改善。
宜蘭大學學生會會長張世傑指出，校級教評會一直以各種理由拖延開會，最正更推回系所要求重新審議，張世傑質疑校方知曉教師犯罪卻仍想包庇，因此希望教育部可以介入處理。
教育部高教司科長賴冠瑋表示，本月12日已發函宜蘭大學，要求校教評會依照「教師法」規定確實審議該案，儘速辦理完畢後報部，教育部會做實體和程序上的檢視，如果有違規，會督促校方改善。
賴冠瑋表示，教師解聘、停聘、不續聘適用條款要依照法院判決書，由教評會第一線認定，教育部後續仍有權責可監督和要求修正，但不會越過學校這一級由教育部幫所有大學做個案認定。
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