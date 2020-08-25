聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸生解禁感念台人聲援「我們不是兩岸政治對峙的工具」
教育部昨天宣布，全面開放境外學位生申請來台，包含5000多名所有未入境的陸籍學位生。台商徐正文今日召開記者會，不只呼籲政府開放新婚陸配來台，會中也分享陸生影片，表達感謝台灣各界協助，長達半年等待，終於能回台灣念書。
有就讀台科大的陸生自錄影片表示，疫情期間，他擔憂自己的學業前途，也想念台灣的風土人情，在得知可以返台時，「心情激動又感恩」，也感謝大眾及媒體為陸生積極發聲。
也有逢甲大學陸生表示，滯留大陸的期間，他一度對返台就學放棄信心，但還是獲得很多民眾及媒體的鼓勵及聲援，讓他知道「台灣人沒有放棄陸生」。逢甲大學也在這段期間安慰陸生，為他們來台提前做好各種準備，讓他知道「我們是去學習的，而不是兩岸政治對峙的工具」。
也有陸籍研究生表示，回台上學，是滯留家鄉時每天的冀盼。她很想念學校、想念同學、更想念台灣美食，也想回到實驗室繼續進行自己的研究課題。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言