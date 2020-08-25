陸生解禁感念台人聲援「我們不是兩岸政治對峙的工具」

教育部昨天宣布，全面開放境外學位生申請來台，包含5000多名所有未入境的陸籍學位生。台商徐正文今日召開記者會，不只呼籲政府開放新婚陸配來台，會中也分享陸生影片，表達感謝台灣各界協助，長達半年等待，終於能回台灣念書。

有就讀台科大的陸生自錄影片表示，疫情期間，他擔憂自己的學業前途，也想念台灣的風土人情，在得知可以返台時，「心情激動又感恩」，也感謝大眾及媒體為陸生積極發聲。

也有逢甲大學陸生表示，滯留大陸的期間，他一度對返台就學放棄信心，但還是獲得很多民眾及媒體的鼓勵及聲援，讓他知道「台灣人沒有放棄陸生」。逢甲大學也在這段期間安慰陸生，為他們來台提前做好各種準備，讓他知道「我們是去學習的，而不是兩岸政治對峙的工具」。

也有陸籍研究生表示，回台上學，是滯留家鄉時每天的冀盼。她很想念學校、想念同學、更想念台灣美食，也想回到實驗室繼續進行自己的研究課題。