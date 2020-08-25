教育部放寬境外陸生來台 各大學國際處動員群組響不停

教育部24日宣布放寬境外生與陸生入境就學，各大學國際處又忙得人仰馬翻。國立高雄大學以群組通知陸生，大家反應熱絡；高雄師範大學接到陸生的詢問電話；中山大學與高雄科技大學相關處室人員上緊防疫發條，做好照顧輔導境外生和陸生的準備。

教育部已通知各校協助這些境外生與陸生辦理簽證、入出境許可證等，也幫忙事先訂好防疫旅館或中央檢疫所。如果學校要安排學生入住檢疫宿舍居家檢疫，必須經地方政府衛政單位檢核通過，檢疫宿舍如位在有學生上課及教學活動的校園裡，9月1日起要停止安排境外學位生入住。據了解，學校都覺得這樣太麻煩，所以都請學生去住防疫旅館。

高雄大學表示，接獲教育部的通知，學校也主動在群組與陸生聯繫，有的學生很開心，表示要趕快準備儘快成行，學業優先，也有人詢問檢疫旅館的事，校方回答會統一安排住在校外的防疫旅館。

高師大國際處長郭榮升表示，其實很多境外生和陸生每天都很關注這類消息，上網看教育部有無訊息。學校約有50名陸生，都保持社群聯繫，有3人在去年寒假就沒回去。

高科大每星期四都會召開例行防疫會議，對境外生和陸生的協助與輔導，都依教育部準則。

中山大學表示，因為全球疫情持續，國際處和境外生、陸生都有心理準備，快開學一定還有一場硬仗要接。一切按部就班，學生和工作人員都要做好自我保護。