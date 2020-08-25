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開學防疫起跑 教部配發264萬片口罩、12萬升酒精備戰

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
中小學開學防疫準備工作開跑，教育部已配發264萬8700片口罩和12萬公升酒精給各級學校和幼兒園。本報資料照片
中小學開學防疫準備工作開跑，教育部已配發264萬8700片口罩和12萬公升酒精給各級學校和幼兒園。本報資料照片

史上最短暑假步入尾聲，不過新冠肺炎疫情持續，中小學本周提早開工備戰開學防疫，8月31日開學前要盤點酒精口罩等物資是否充足，並執行全校大消毒。教育部已配發264萬8700片口罩和12萬公升酒精給各級學校和幼兒園，多校主管表示用量充足。不過家長團體反映，小尺寸的兒童口罩通路太少，跑多家藥局都撲空，盼政府開學前提升存量和供貨點。

面對今年第二次開學防疫大作戰，全國家長團體聯盟理事長彭淑燕指出，近日疫情多變，政府提供的資訊不夠透明，且傳出無症狀感染案例令人憂心。學生開學後將面臨群聚風險，不少家長近日開始採買口罩，有人甚至備妥防護衣應戰。

彭淑燕指出，兒童口罩分四種尺寸，她實地走五到六間藥局，都買不到中、小尺寸的兒童口罩，呼籲政府在開學前提升存量和供貨點。她也說，目前氣溫仍高，小孩子難免戴不住口罩，建議政府、各校提供更明確的戴口罩守則和規範，確保人人都能落實防疫。

新學期開學在即，教育部綜合規畫司表示，已配發264萬8700片口罩和12萬公升酒精給各級學校和幼兒園，並請各校開學前召開防疫會議，由校長擔任召集人，確認各項防疫工作準備到位。各校也要完成校園和交通車消毒、盤點酒精、口罩等防疫物資是否充足，並用簡訊、社群軟體、網站資源提醒教職員、家長及學生相關防疫措施。

教育部提醒各校撙節使用物資，並列冊管理用量。口罩優先提供給宿舍管理員、護理人員、教官、保全人員等第一線防疫工作人員，或是臨時出現發燒或呼吸道症狀者，或必須到校的自主健康管理者。體溫量測部分，日前台積電捐贈一百台紅外線熱像儀供升學考場使用，考後轉而提供公立學校使用。

全國中小學校長協會理事長張信務說，他任教的新北市新莊國小本周展開防疫準備，近日已收到政府配發的酒精等物資，校內口罩存量逾千片，若發生群聚感染，可連續三至四天、每天供學校師生每人一片，用量充足。各校開學後也要持續落實入校體溫量測，目前很多學校都取得或以補助款購入熱像儀，入校量體溫將比上學期有效率。

高雄女中校長林香吟說，雄女已在今年6到8月準備口罩、酒精儲量，已足夠因應至少三個月。剛辦完的新生訓練就實施相關防疫措施，包括入場量體溫與實名登記，師生體溫超過37.5度就依規定辦理請假。教室開冷氣時也開窗 ，平時保持通風。100人以上的大型集會一律戴口罩參與。

口罩 酒精 教育部

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