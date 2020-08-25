陸生解禁各校忙聯繫 有陸生開心也有人已讀不回

境外學位生昨天政府宣布全面開放，陸生也解禁，可以來台就學，台南市有陸生的台南應用科大、崑山科大、南台科大等校都在聯絡陸生返校；但因即將開學，各校即時已有合格獨立防疫宿舍，也因「政府一再拖延」幾乎都已提供本地生住宿，只能住防疫旅館，有陸生雖然不滿，但是為了完成學業，即使報怨也表達願意來台就學，但也有學校承辦人私下表示，因政府嚴管態度影響，有舊生「已讀不回」，返台意願可能不高。

崑山科大表示，校方已個別通知先前就學的陸生40人，「回來意願都很高，也很高興解禁」。舊生檢疫完成後就能和台灣學生一起上課；若拖到8月之後入台，學校規畫在課程方面將比照上學期模式，先以數位課程、遠距教學因應，再輔以課後輔導，避免學習落後。其實學校有合格防疫宿舍，但只有政府規定的「19國低風險國家且在8月24日前入境學生，才能安排校內宿舍。

台南應用科大表示，學校正在聯絡之前就學的28名陸生，因為政府昨天才宣布開放，路上也都在聯絡中，目前還不知道有多少人會回來，不過有兩名陸生載管制前就決定留在台灣過暑假，所以他們不受影響。

南台科大學務處則表示，學校有40名舊生，在接獲教育部訊息後已主動通知，因為昨天才發信件通知，目前還未有陸生回應，因陸生入境較晚，學校開學在即無法提供防疫宿舍，應會讓陸生到校外防疫旅館進行入境隔離。另還有5名大陸高中畢業學生表達來就學意願。