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各國新生、陸生全解禁 一個原因讓他們註定趕不上來台開學

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各國新生、陸生全解禁 但一個原因他們註定趕不上開學

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
教育部昨天宣布，全面開放境外學位生申請來台，包含5000多名所有未入境的陸籍學位生。但本報記者調查發現，境外生申請來台流程繁冗，且陸生、港澳生及其他國際學位生，所需的入台證件都不一樣，無居留證或居留證到期者，平均要經過三周手續才能抵台，換言之，昨天解禁的19國以外的新生學位生以及多數陸生，恐怕都趕不上各大學9月中旬開學日。報系資料照
教育部昨天宣布，全面開放境外學位生申請來台，包含5000多名所有未入境的陸籍學位生。但本報記者調查發現，境外生申請來台流程繁冗，且陸生、港澳生及其他國際學位生，所需的入台證件都不一樣，無居留證或居留證到期者，平均要經過三周手續才能抵台，換言之，昨天解禁的19國以外的新生學位生以及多數陸生，恐怕都趕不上各大學9月中旬開學日。報系資料照

教育部昨天宣布，全面開放境外學位生申請來台，包含5000多名所有未入境的陸籍學位生。但本報記者調查發現，境外生申請來台流程繁冗，且陸生、港澳生及其他國際學位生，所需的入台證件都不一樣，無居留證或居留證到期者，平均要經過三周手續才能抵台，換言之，昨天解禁的19國以外的新生學位生以及多數陸生，恐怕都趕不上各大學9月中旬開學日。

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，教育部從6月起陸續分6批放寬境外生申請來台，截至8月5日，已開放19國或地區（港澳、日本、韓國、越南、馬來西亞、新加玻）的學位新舊生返台，以及中國大陸以外其他各國的學位舊生；中國大陸僅限應屆畢業生來台。昨天教育部再宣布，全數境外生都解禁可申請來台。

但根據本報調查，8月24日解禁的境外生，包含5000多名陸籍學位生，恐怕都趕不上各大學9月中旬開學日。主因是境外生申請來台流程繁冗，例如7月22日就已解禁的應屆畢業陸生，有人遲至上周才飛抵台灣，目前仍在居家檢疫期間；還有人要拖到8月底才能來台。

一位中部國立大學主管表示，陸生、港澳生及其他國際學位生，所需的入台證件都不一樣，走的行政流程也不同。例如國際學位生一律需申請居留證，由外交部領務局發放；陸生則一律需申請入台證，由內政部移民署發放。港澳生則分為舊生、新生，前者需持居留證，後者則要持入台證來台。

國立大學主管表示，國際學生及港澳舊生，向外館申請居留簽證要7-10天；申請完成者，因應目前疫情局勢採專案入境，還要與各大學先確認好：入台證件號碼、飛機抵台時間、檢疫旅館地點等資訊，再向教育部提出名冊，經5個工作天核准後，持專案入境許可函及許可證才可入境，過程至少2-3周；若是新生，加上辦護照、體檢等流程，要再拉長至3-4周。

至於陸生及港澳新生，國立大學主管表示，這些人要向移民署申請入台證，待移民署發放完，學生還要向大陸申請「通行證」，由各省辦理，時間從數日至數周不等；取得入台證、通行證後，才能向教育部申請專案來台就學，經核准後，學校才可製作入境許可證及許可證明給學生，學生持文件遞交海關後才可入境。這些手續粗估至少也要3-4周可完成，這還不包含來台14天檢疫時間。

且隨著境外生全數解禁，要來台人數持續攀升，不少境外生觀察，機票更難買、檢疫旅館床位也愈來愈稀少，甚至有業者趁機漲價。「境外生權益小組」就表示，已收到某校境外生投訴，指某校與某防疫旅館簽約每天2500元，等於14天要價3萬5000元，沒想到近日被告知該旅館毀約漲價，未來新入境的境外生恐怕要支付更高居家檢疫費用。

國立大學主管表示，在流程繁冗，航班及檢疫旅館有限的情況下，新一波解禁的國際生及陸生恐怕趕不上各大學9月中旬開學日，再加上檢疫14天，可能要10月初才可展開在台新生活。

陸生 移民署 教育部

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