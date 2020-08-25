政府20年只幫軍公教調3次薪不如勞工 教師：慣老闆

軍公教薪資調漲幅度和頻率遠不如基本工資，全國教師會今舉行記者會表示，經濟成長率、民生物資指數都成長，相較於20年前，軍公教薪水少買16碗滷肉飯。他們呼籲軍公教待遇審議委員會應納入全國教師會代表，也建議參考相關指數調整薪資。

全國教師會表示，基本工資近11年調漲13次，不過2000年至今，軍公教只調薪四次，每次調幅3％，總共只增加12.55％。同一期間我國經濟成長達80％、民間薪資成長16.74％，重要民生物資指數上漲15.75％，軍公教薪資調幅遠追不上，生活品質越來越差。

全國教師會理事長侯俊良建議軍公教調薪制度化，往後的軍公教待遇審議委員會應納入全國教師會代表數人，薪資調整也應參考經濟成長率、民間薪資、重要民生物資指數，政府該調就該調，不能總是以「負擔增加」為由拒絕調整，否則和慣老闆沒兩樣。

全教會說，尤其今年新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣防疫領先全球，公教人員的努力絕對是主要原因，政府應予調薪鼓勵士氣。