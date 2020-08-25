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生物奧林匹亞落幕 我選手獲2金2銀排全球第四名

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今年的國際生物奧林匹亞競賽落幕，我國選手在53國、212名參賽學生中，獲得二金、二銀佳績，國際排名第四名。圖／教育部提供
今年的國際生物奧林匹亞競賽落幕，我國選手在53國、212名參賽學生中，獲得二金、二銀佳績，國際排名第四名。圖／教育部提供

今年的國際生物奧林匹亞競賽落幕，我國選手在53國、212名參賽學生中，獲得二金、二銀佳績，國際排名第四名。兩名獲銀牌的宜蘭高中張翔鈞、台中一中黃祺升，也獲日本主辦國大會頒發的理論難題成績冠軍特別獎。兩名金牌得主包括建國中學楊承寯、新竹科學實驗高中陳謙毅。

教育部國教署指出，我國代表隊由中山大學陳錦翠等20名教授組成代表團負責培訓，今年共4646名學生參加選拔，歷經初賽、複賽、選拔營及決選營四階段選拔，最後選出四名學生代表參賽，最後獲二金、二銀佳績，國際排名第四名。

國教署表示，教育部為獎勵學生優異表現，訂「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，參加本項競賽獲金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。

獲得榮譽獎可推薦入大學院校各本學系。獲金牌、銀牌與銅牌者，也分別可獲教育部20萬元、10萬元與及5萬元獎學金；同一年度獲同一學科或不同學科兩種以上獎項者，則頒給最高獎額。

教育部表示，我國自1999年起參加國際生物奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，參賽至今總計榮獲64金、21銀、3銅，代表我國參賽學生曾於2008年、2010年、2011年、2014年及2016年至2018年的競賽中全數獲金牌。

2021年第32國際生物奧林匹亞競賽將由葡萄牙主辦，教育部說，我國將持續選、培訓優秀學生參與競賽，促進國際交流及拓展學生國際視野。

教育部 奧林匹亞 新竹

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