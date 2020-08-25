4縣市教師甄試圖利Super教師獎得主 教師工會抗不公

新北市等四個縣市的教師工會今天在教育部門口抗議，指出四縣市教師甄試竟讓Super教師獎得主不經筆試，直接進入複試關卡。此獎是另一教師團體全教總舉辦，只限該會會員參加，會員人數約占全國教師總人數的23％。教師工會表示，將赴監察院舉報四縣市教育局圖利特定人士。

新北市教育產業工會理事長李曼麗說，每年有上萬名教師流浪奔走全台，教甄錄取率不到5％。不過新北市、台北市、桃園市、宜蘭縣教師甄試竟讓Super教師獎得主免參加筆試，直接進入複試的口試和試教關卡，有不公平之嫌。

台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭舉例，台北市專任教師總數近3萬9000人，全教總會員只占25％。由於Super教師獎只限會員參加，今年全市只九人參加，最後全數合格。

李曼麗說，可享教甄免筆試的獎項包括教育部的師鐸獎、教學卓越教師獎和Super教師獎，前兩者都是教育部主辦。反觀其他坊間教師獎如菁師獎、典範教師獎，都不是教甄參考依據。偏偏初試考筆試，是教甄最難的關卡。

台北市和新北市教育局曾表示，Super教師獎得主是增額錄取，但李曼麗說，這些得主雖增額進入複試，就是讓複試人數變多，排擠其他循初試錄取者獲教職的機會。

全教總理事長侯俊良表示，Super教師獎遴選嚴謹，評審訪問得主任職學校的教師、行政人員等，有助教師專業發展，因此獲部分縣市政府肯定。Super教師獎只與初試門檻有關，入選後仍要通過複試，且多數得主都已是正式教師，極少人參與甄選。