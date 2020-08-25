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陸生解禁大學忙聯絡 部分陸生擔心台灣不友善仍觀望

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
陸生解禁，個大學忙於聯絡學生返台。圖/聯合報系資料照片 記者陳嘉寜/攝影
陸生解禁，個大學忙於聯絡學生返台。圖/聯合報系資料照片 記者陳嘉寜/攝影

中央政府對境外學位生全面開放,返台就學，尤其陸生解禁，因即將開學，中部不少學校已開始透過社群一一追蹤，經過教育部核定簽證沒有問題才會請陸生買機票，部分陸生則擔心台灣不友善，還在觀望。

逢甲大學陸生有216人丶碩博新生14人，目前正在連繫中。逢甲大學校方從今年初訂定「安心就學」辦法，針對可以順利回台的陸生或者是無法回來上課，都有明確規劃和配套措施。

東海大學表示今年沒有大學部的新生，9月14日開學，目前還有半個月的時間可以作業。

各校都在忙於接洽防疫旅館，因需有確定的安置地點後，陸生才能返校。有學校表示目前其他國的學生已經陸續報到，有檢疫問題陸生必須近日出發，才能趕上開學。

中部有私立學校通知陸生已經可以返台上課了，表示不少人是鬆了一口氣，課上一半因為疫情耽擱，一直懸著心，擔心無法完成學業。

部分學校則認為，中央針對陸生返台的措施一再變動，讓不少學生的家長難以安心，認為台灣對陸生並不友善，少數學生不打算返台。

陸生 逢甲大學 東海大學

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