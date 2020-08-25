教做學習歷程檔案 夏令營4天7800元秒殺

一○八課綱去年上路，高中生的暑假跟著忙翻。知名大學、補習班等相繼在暑假推出高價營隊，但因名額有限，不少營隊招生秒殺，甚至要口試才錄取。坊間還出現指導孩子準備及填寫學習歷程檔案的營隊，四天要價七千八百元。家長團體擔憂，這類營隊多集中都會區，偏鄉課外學習資源相對稀少，新課綱恐拉大城鄉差距。

一一一大學考招新制，大學申請入學要參採「學習歷程資料」，其中「多元表現」，例如競賽參與、檢定證照和營隊等。營隊活動也是高中生探索大學科系的方式之一。

今年有廿七所大學、舉辦九十二個暑假營隊，光台大就有廿五個營隊，一、二、三類組科系都來招生搶人，多數營隊報名第一天就秒殺，有些營隊還分二階段、舉辦口試錄取學生。陽明大學醫學營今年舉辦六天五夜共八千元，招收七十二人，吸引四百多人報名。

不少坊間業者也舉辦程式設計、雲端相關夏令營，文宣都主打「一○八課綱有力證明」。也有補教業者開設核心素養相關課程，學生暴增三成；啟夢創辦人許匡毅也為適用新課綱的高中生開設科系探索夏令營，還有學習歷程檔案線上實作說明會，主打「全台唯一系統化的探索課程，指導做一份有價值的學習歷程檔案」，四天七千八百元，爆滿秒殺。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清說，新課綱上路，學生、家長都焦慮學習歷程檔案不夠亮眼，都會區孩子幾乎暑假滿檔，且一個營隊要價八千至一萬，平均一個孩子參加至少兩個營隊，家長開銷相當可觀。但他也擔憂，偏鄉地區課外學習資源不比城市，「多元表現」恐出現城鄉差距。

金山高中校長賴來展說，「偏鄉有偏鄉的做法」，偏鄉物質資源雖不比城市，但可靠在地文化、生態資源，展現特色。例如學生在學校修習「歐式麵包製作」特色課程，可與在地店家共同創新，推廣在地食材；金山傳統的磺火捕魚法，孩子可在暑期研究踏查，「比都會孩子更獨特」。

教育部高教司長朱俊彰說，學習歷程以不花錢的校內課程或活動學習為主，場域、次數不重要，而是孩子過程中學到什麼，這是補習班或社經地位幫不了的。