老師們上課了！「夢的N次方」登場 千師齊聚聽課

「夢的N次方－教師專業成長研習活動」今、明2天在南投縣中興高中登場，近千名教師上課學習各學科明星講師分享發表教學經驗，教育部長潘文忠也到場參加開幕典禮，至於全台各國中小教室裝設冷氣問題，潘則承諾會在2年內完成。

南投縣教育處指出，夢的N次方－教師研習活動全台共8個場次，號召全台熱血教師參與，並找來全台課程各地的明星講師，依據領域學科不同分成23個班，分組進行分享發表，共有118位實踐家、97位講師與教師切磋學習互動。

今天的開幕典禮上，潘文忠也率國民及學前教育署長彭富源、林淑敏專門委員等到場參與，潘表示，所有基層教師都是台灣教育界熱情的力量，大家願意付出行動，為新課綱的改革而努力，透過自身的精進強化，維持進步向前的教育動能。

南投縣教育處長陸正威則說，南投場次參與研習974位教師逾半來自南投、彰化教師，自發性地給自己「充電」追求專業成長，且課程正好排定在暑假開學前，學員們能跟實踐家與講師共備領域學科課程，屆時就能在課堂上展現研習中所學。

「夢的N次方」活動策劃人、爽文國中主任王政忠說，該研習活動強調自主、在地、扶持、永續，期盼透過小組間討論交流，彼此體會不同教學現場風貌，教師共備協作課程，回到教室後教好學生，是最重要的目的，也讓老師能自主學習。

而「夢的N次方－教師專業成長研習活動」4年從南投縣出法開始辦理，現在已是全國遍地開花，老師能從中學好方法、找到夥伴、組成社群、課堂實踐、分享實踐，並陪伴孩子邁向自發、互動、共好的教育願景，讓教育現場充滿更多可能。