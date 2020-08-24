啟明學校語音ATM被撤 議員轟教育機關漠視視障權益

台北市立啟明學校內唯一1台無障礙語音ATM設置近10年，但今年7月底，因合約屆滿撤除。北市議員8月初陸續接獲陳情，表示自校內語音ATM撤除後，視障師生連簡單提款都要跑銀行，不僅不便，更讓視障者金融隱私受嚴重侵犯，但議員詢問重新設置的可能性，卻得到消極回覆。

北市教育局特殊教育科股長丁正芬表示，因設置ATM的國泰世華銀行評估維修人力及相關使用費，才決定退出，但校方仍要想替代措施。

陳情老師謝英昌說，校內語音ATM設置已多年，已直接融入學生的日常生活教育，但現在，視障師生連日常提個款，除須在銀行營業內，臨櫃也得請行員協助。但鄰近的韓國，有聲語音ATM普及率都已高達七、八成；日本也依聯合國人權公約訂有國人無差別待遇的法令，公股銀行都需設置無障礙ATM，反觀台灣，語音ATM卻不普及。

鍾佩玲表示，對於啟明學校師生的使用需求，教育局首先回應，語音ATM設置需負擔房屋稅、土地稅，與市有公用房地使用費，費用高才導致廠商退卻。但實際調查發現，房屋稅一年不到150元，土地稅僅1200元，再包使用費，一年僅花2、3千元，並非教育局所稱的費用高昂。

鍾佩玲甚至質疑，校方回應學校後方有兩家銀行，甚至評估視障學生未來也要融入社會，會教導學生怎麼去銀行領錢，這樣的回應根本缺乏同理心。鍾佩玲說，視障朋友到銀行領錢，不僅需要配合營業時間，也必須告知行員帳號密碼、領多少錢，連餘額多少也必須透過行員告知，根本毫無隱私權。

啟明學校學務主任黃琝翔表示，目前校外周遭的3台ATM，正施作改裝語音服務，預計1個月就會完成，校方也會協助帶學生熟悉環境、了解動線。

財政局公產管理科專員陳秀娟表示，ATM土地面積僅占1.5平方公尺，負擔的相關費用加起來一年不到2000元，學校若評估有設置需求，可附財務試算等佐證資料辦理專簽。