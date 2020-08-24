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大學生返鄉推農業 農會官網點閱數成長三倍

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
大學生陳巧蓉（左）和黃翊瑋到竹塘鄉農會參加暑期社區職場體驗。記者簡慧珍／攝影
大學生陳巧蓉（左）和黃翊瑋到竹塘鄉農會參加暑期社區職場體驗。記者簡慧珍／攝影

彰化縣竹塘米品質多次獲得全國稻米競賽冠軍，鄉農會申請教育部計畫，招募大學生到農村作社區職場體驗，家鄉子弟黃翊瑋、陳巧蓉錄取後，設計系列文創商品和經營農會官網，點閱數倍增，提高竹塘鄉農會的能見度。

竹塘鄉農會交付任務，必須在兩個月內完成每則 FB貼文1000次點閱數，行銷農產品達到10萬元，拍攝產品微電影廣告3部，撰寫精米工廠流程一份等12項任務，黃翊瑋、陳巧蓉都達到，本月26日結束執行計畫，將在9月3日到台中科技大學參加教育部青年發展署109年青年暑期社區職場體驗計畫競賽。

黃翊瑋就讀銘傳大學應用英語學系的英語商務與觀光組一年級，家住竹塘鄉，平常就會關注竹塘鄉農會網站。她說，參與竹塘鄉農會計畫，她才知道家鄉有很多值得一遊的故事性景點，例如九榕公，經過整合和設計，鄉村景點具有讓都市人體驗的價值。

陳巧蓉是國立聯合大學文化創意與數位銷學系大二學生，家鄉在埤頭，跟竹塘相鄰，她覺得過去兩個月和竹塘鄉農會員工相處，學到了校園裡無法體會的職場人際互動關係，尤其是竹塘鄉農會活力十足，認真策畫活動，推廣鄉內農特產品，給她深刻印象。

執行計畫期間，黃翊瑋、陳巧蓉遇到都市與鄉村的文化落差，都市年輕人慣用網路語言，例如設計竹塘鄉農會LINE貼圖，其中一個圖案用語「毋湯」，改為農村阿伯、阿婆熟悉的「好喔」等正面用語，字體放大，方便中高齡民眾使用。職場觀念溝通對黃翊瑋、陳巧蓉是全新經驗，每完成一項任務，很有成就感。

竹塘鄉農會人員陳珮宸表示，青年發展署舉辦社區職場體驗計畫，大學生到基礎　服務，除了增強職場競爭力，也認識家鄉的美好，暑假不虛度，鄉鎮市農會從青年學子發想中得到創意靈感，同樣收穫很多。

職場 青年

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