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碩博士生人數 10年來首見回升

聯合報 / 記者章凱閎／台北報導
碩博士班人數於一〇八年首度止跌回升，主因是境外生人數增長。圖／聯合報系資料照片
碩博士班人數於一〇八年首度止跌回升，主因是境外生人數增長。圖／聯合報系資料照片

少子化危機衝擊高教，過去十年，各大學碩博士班學生人數持續走低，博士生從九十九年三萬四千多人，到一○七年剩下二萬八千多人；碩士生也從九十九年十八萬五千多人，到一○七年下降至十六萬八千多人。但根據教育部最新統計，碩博士生人數於一○八年首度止跌回升，主因是境外生人數增長。

不過，學界也擔心，今年因疫情攪局，招生回暖的光景恐怕好景不常。

因少子化趨勢，我國高教生源持續銳減，其中又以學士班首當其衝，過去五年平均年減近三萬人。碩、博士班生源過去十年也逐年下降，但升學觀察平台「大學問」執行長魏佳卉分析，研究所階段因海外招生表現亮眼，生源已追上我國少子化速度，一○八年各校碩博士班學生數十年來首度止跌回升。

根據教育部統計，博士班一○七年學生數有二萬八一六七人，一○八年回升至二萬八五一○人；碩士班一○七年十六萬八○九二，一○八年提高為十六萬八二○三人。若比對境外碩博士生人數，境外博士生從一○七年二千二百多人，一○八年成長為近二千五百人；境外碩士生更驚人，從一○七年近六千人，一○八年已達十萬多人，高教生源靠境外生撐起一片天。

台科大校長廖慶榮說，儘管碩博士班學生人數一○八年好不容易止血回升，一○九年卻遇到疫情攪局，各校無法無法把握錄取的入學新生是否會來台就學，必須視各國疫情，以及我國境外生放行速度而定。

政大校長郭明政說，近年各校研究生都有本地生下降、境外生成長的現象，且未來可能持續加劇，這一方面會影響學校師資及教學方向，才能兼顧我國及他國學生的需求；另一方面，境外生對於宿舍需求比本地生高，這是未來境外生佔比持續提高後，必須思考的潛在問題。

魏佳卉則觀察，境外生招生管道多元，以海聯會提供的初步數據，一○九年各學制的報名及錄取學生都比一○八年來得高，其中又以科技、工程領域，受到境外生青睞，但實際入學數據要待各校註冊截止以後才知道。

疫情 高教 少子化

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