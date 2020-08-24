TFT年度特展／如何踏上返鄉之路？ 劉安婷：先有承諾才能長出根

非營利組織「為台灣而教（TFT）」年度特展於8月21日（五）至23日（日）假松山文創園區舉行。今年的主題為《有問題的請舉手！When Something’s Wrong》，以「教育問題是社會問題的縮影」為題進行策劃，期盼觀眾能透過展覽，了解到社會問題與教育息息相關，而教育又是回應社會問題的另一種方式。同時，TFT也安排三場跨界對談，邀請不同領域的重量級講者前來。第一場的主題為「返鄉之路，當文化在消逝，如何讓回家成為一種選擇？越在地、越國際，談『台灣人』返鄉的掙扎與決心」，講者分別為前文化部長鄭麗君、TFT創辦人劉安婷和TFT校友阿希鴦，共同聊聊究竟我們的社會可以多做一些什麼，讓「回家」成為一個選項。

開場時，劉安婷歸類出三大方向，要其他兩位講者跟觀眾們聊聊，自己的人生個別經歷過哪些轉捩點，成為尋求問題答案的時候，影響自己很深的時刻和經歷。同時，又透過怎麼樣的「實踐」去嘗試造成改變，以及談談可以怎麼樣從教育的角度，替台灣社會帶來一些正向改變。

校友阿希鴦表示，自己從小在屏東長大，大學才到高雄修讀社會工作系。原本以為自己會成為一名社工師，在一次朋友邀請下參加TFT說明會，發覺透過TFT培訓進到偏鄉部落的老師都是漢人，不禁納悶「為什麼去到部落裡面的都不是原住民青年呢」？她本者「初生之犢不畏虎」的精神毅然決然投入這個組織。進入部落服務前，阿希鴦自認已經非常了解原住民文化，然而實際深耕牡丹鄉的國小時，發現不少部落小孩連自己的族語都不太會講，令她相當震驚。在問學生「我是誰？」的同時，她自己也不斷思考同樣問題。唯有這樣，才能更清楚自己未來想要做些什麼，讓返鄉的自己協助部落走向更好的發展。

今年5月中請辭文化部長一職的鄭麗君表示，回想1996年留學法國期間，正值台灣有史以來第一次總統、副總統公民直選，期間也發生對岸在台灣海峽進行飛彈試射演習以企圖影響選舉的事件。身處異鄉的她也組織遊行為這起事件抗議，當被法國同學問為什麼那麼關心台灣，她答「因為我偶然生在台灣」。那一刻，她發現自己跟法國同學的生命經驗是不一樣的，法國是一個老牌民主國家，他們來不及參與國家民主的形成，因此她決定要透過「參與」來改變自己的故鄉。1999年發生921大地震，人在法國的鄭麗君雖然從新聞得知地震的嚴重性，卻遲遲無法聯繫上故鄉的家人。心急如焚之餘，她決定要用最快的速度返鄉跟家人「禍福與共」，參與台灣土地發生的一切。

劉安婷回憶自己就讀台中女中時，是校內升旗典禮旗手。某次站在司令台前，往下看著全校穿制服的同學，「我忽然不知道我是誰，因為我覺得我們每一個人在那個時候，從頭到腳都穿得一模一樣，好像是工廠裡面的某一個產品」。

為了尋找「我是誰」，劉安婷抱著「逃離」的心情前往美國升學，期間再到海地、迦納、巴黎、東南亞等地擔任志工，企圖找到自己的歸屬感。然而她發現自己在異鄉參與活動，永遠只是當地人的配角，不禁開始思索「作為台灣人我可以替故鄉做些什麼」。回到台灣後，她積極聯絡各個社區、學校和機構，透過環島跟全台各地不同的人互動，「我才感覺到像植物一樣有那個根在故鄉裡長出來」。

說到實踐，2018年微軟跟TFT合作，阿希鴦成為Minecraft程式學習課程的負責老師，帶領學生在虛擬世界建立心目中理想部落。她還帶學生參加全國性的程式設計比賽「邁客盃」，不僅是全場唯一一群來自非都會區團隊，更拿下五個獎項當中的三項。阿希鴦表示，在準備比賽的一開始是非常痛苦的，除了自己不是科班出身要從零學起外，更發現小六生連最基本的英文大小寫都不會分辨，鍵盤上的小老鼠（@）也打不出來。她說，「我是一個非常有控制慾的老師，我要非常相信孩子做得到，相信孩子真的會去做，那才是我最大的挑戰」。看著學生從零到有，學會用現代科技去訴說部落故事，感動之餘也勉勵學生比賽最重要的不是獲獎，而是透過觀摩他人實力，「以後才能跟別人站在同一個平台上對話」。

提及許多人空有理念卻不知如何開始實踐，鄭麗君回想某次參加行腳運動走到台東時，遇到當地原住民不解為何漢人要把走路說成「苦行」，畢竟對他們來說走路是一件很快樂的事，「那個價值觀跟生命態度讓我有很大的啟發」。鄭麗君表示，文化要從土地裡長出來，經歷過改變和發展，才能像大樹一樣不斷成長。她認為政府的政策應該尊重文化自然的成長，「但是我們必須用體系化的治理讓文化可以自然成長」。

她細數自己擔任文化部長四年間，任內指定保存過幾個重要無形資產，例如雲林有神無廟的民俗「六房媽過爐」，雖然比不上大甲媽祖遶境那樣具備高知名度，卻也在雲林34個庄頭輪流奉祀300多年，「我指定下來表示會代代相傳」。另外還有泰雅族大嵙崁群口述傳統「Lmuhuw na Msbtunux」，也在她任內被文化部登錄為第一項國家級的「重要口述傳統」。鄭麗君強調，重建藝術歷程不是重建死的知識，而是找回這塊土地上所有創作者跟文化耕耘者「所真實呼吸過的土地生命及思想」。

最後談到教育，劉安婷發現「偏鄉教育」近年成為網路上熱門搜尋的關鍵字詞。然而即便有再多的政府與民間資源投入，也會優先將資源分配給比較容易被看見的學校，如全台最美偏鄉小學或者台北市的偏鄉學校。阿希鴦則回應，自己任教的學校因為有TFT老師加入，會開始針對部落接下來的發展走向進行討論。她觀察到，由於上一代的原住民受到許多壓迫，導致課堂上學生曾說出對漢人仇視的語言。但她認為過去從來沒有原住民青年走到台上跟漢人直接對話，「漢人要怎麼聽到我們的聲音」？她由此激勵學生教育的重要性，「老師希望看到下一代的你們可以運用所學，去跟主流社會對話，改變部落原住民未來」。

鄭麗君說自己大學時期台灣開始出現教改運動，因此台灣近代教育某種程度上有變得比較開放自由。她大讚TFT有理想的老師積極帶動教育現場改革，以一種「體制外的力量在體制內努力」，期許未來能大幅改革，「讓體制外的理想變成體制內的運作邏輯跟原則」，讓台灣教育不再是高強度的升學主義競爭，而是能實踐各種理想的平台。

她勉勵實踐過程中受到自我或他人質疑的年輕人，每一個倡議的當下可能是失敗的，就好比社運人士不會在開始上街遊行的那一天就成功達到訴求。她表示，雖然每個人能做的有限，不過當所有人都付諸一點點努力，「那個改革會在一個時間點匯流，形成一股巨大力量，體制就有可能會被轉動」，進而改變故鄉，達到真正「返鄉」目的。

呼應本次展覽主題「有問題的請舉手」，有觀眾詢問返鄉如何在當地資源有限的情況下，繼續做和都市裡一樣性質的工作？除了創業是否還有其他的想像或建議？對此，三位講者都認同這項提問背後所蘊含的務實考量。阿希鴦坦承，部落裡的推動者大部分是軍公教，「因為溫飽一定是大家的第一選項，我也在問我自己這個問題」。鄭麗君分析，每個在地文化都有其獨特特色與生態樣貌，毋須追求「跟都市裡一樣性質的工作」。一旦做到讓創新可以在地發展、讓在地特色可以永續在地經濟，就能在全球化的時代創造出差異性，達到「越在地、越國際」。

劉安婷補充，「返鄉不一定是返回自己的故鄉，你也可以成為新的在地人」，如同TFT老師不一定會回到原本的故鄉任教。她認為實踐的過程必然面對許多未知，然而凡事都「要先相信，才能看見；要有承諾，才能長出根」。