祖父母節展孝心 親做料理表感謝

身穿粉色、黃色上衣的關懷小丑協會成員，配合著動感的音樂節奏，熱力十足地表演洗手舞及OPEN健康操，特將防疫觀念融入舞蹈中，為教育部23日舉辦的祖父母節系列慶祝活動拉開序幕，現場氣氛熱烈。

為了慶祝23日的祖父母節，教育部當日上午10時至下午4時在台灣科學教育館舉辦祖父母節系列慶祝活動，包含「祖父母節記者會」、「為愛料理—與家人的幸福時光」圖文心得徵選示範觀摩及「防疫新生活、祖孫共學趣」祖孫闖關攤位活動，現場除了靜態展示，也可以欣賞精采的表演活動、互動遊戲等。

教育部為了宣傳「為愛料理—與家人的幸福時光」圖文心得徵選活動，也特別邀請型男主廚吳秉承擔任活動代言人，現場示範烹調營養健康料理「鮭魚嫩豆腐」，鼓勵民眾用滿懷愛意、營養與健康元素的菜餚向親愛的長輩、家人表達感謝，創造與家人的美好幸福時光。

「為愛料理—與家人的幸福時光」圖文心得徵選活動，邀請民眾為家中長輩、親人設計健康料理，再依所設計的菜單完成烹飪，拍下食材、烹飪成品及與家人共餐的合照，附上200字以內的做菜共享共餐心得感想，報名時間自8月23日起至9月11日，入選者可獲得500至5000元不等的全聯禮券。

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