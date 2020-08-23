雄中校長轉任高市教育局長 教師家長團體籲傾聽溝通

雄中校長謝文斌將接任高雄市教育局長，高雄市教師職業工會、高雄市教育產業工會及高雄市各級學校家長協會理事長都提出建議，請新局長重視溝通，傾聽教育基層心聲，並兌現市長陳其邁的教育政見。謝文斌表示，針對教育議題都會正式回應，近期會拜會教師及家長團體，教育需要大家一起努力。

高雄市教師職業工會理事長于居正表示，謝文斌來自基層，歷經學校組長、主任、校長，此前有謙和穩重的口碑，與教師會也互動良好。要請謝局長體認政務官的使命與應有的風骨，雖然局長由市長任命，固然應該盡力達成民選市長的選舉承諾，但政策的擬定仍依專業作考量。

于居正說，關於教育經費的問題，所謂「財政為庶政之母」，教育資源絕對是公共教育能否成功的基本條件。高雄長期以來公共托育不足、特教師生比偏低，都是教育經費不足所致。最近教師職業工會強烈爭取的「代理教師完整聘期」、「專業運動教練員額外加」、「公幼依法置主任」等，也都是卡在市府不願提供足夠的教育經費，希望謝局長向市長爭取應有的教育經費。

高雄市教育產業工會理事長李賢能表示，希望謝局長上任後，能多傾聽教育基層心聲，發揮教育專業、有大格局、有國際觀，且最重要的是要有良好的溝通能力。

李賢能說，市長陳其邁在選前也簽署了高雄市教育產業工會提出的6項教育訴求，包括：一、逐年編列預算推動室溫過高教室裝設冷氣機，空汙嚴重教室裝設空氣清淨機，並訂定相關收費與補助辦法。二、優先編列經費保障小校永續發展，學校合併或停辦應依中央及地方法規辦理，並保障學生受教品質及教師工作權益。

三、落實不適任校長及不適任教師的調查、輔導及處理機制，以保障學生受教權益。四、因應少子女化衝擊、落實學校均質化及提升學生受教品質，調降高中職班級人數。

五、校長遴選應依法辦理，力求公平、公正、公開，增加學校家長及教師浮動代表的參與。六、落實行政減量，停辦非必要之評鑑，減輕學校人員的壓力和負擔，讓老師回歸正常教學。希望謝局長協助達成這些教育訴求。

高雄市各級學校家長協會理事長吳瑞達表示，尚未與新的教育局長接觸，希望能多溝通。家長團體的立場，是希望對學生好的教育政策，都能延續，並落實偏鄉教育。