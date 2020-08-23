竹縣爭取客委會補助 讓學童講客語成校園常態

新竹縣雖有超過7成的人口為客家族群，但卻因現在家庭很少使用客語溝通，孩童沒有長期在母語溝通的生活環境，導致客語傳承出現危機，新竹縣政府多年來爭取客委會「推動客語生活學校補助計畫」，營造校園客語使用情境，今年全縣44所國中小、幼兒園共獲補助共591萬元，打造客語友善學習環境，讓母語在課後仍持續使用。

縣長楊文科表示，新竹縣作為客家大縣，他十分重視客語傳承，盼透過此計畫持續推動，年輕一代學子學習客語，日常生活中與老師、家人溝通也使用，讓「講客語」成為校園中常態。此外，縣府團隊也以身作則，除在主管會報上多使用客語，也鼓勵縣民及公務機關同仁報考客語認證，最高可獲3000元獎勵金或禮券。

教育處指出，此次計畫獲核定的關西鎮東安國小，校園積極營造優良母語情境環境，更成立縣內唯一會說客語發音的布袋戲團，每年栽培20多名學生參與學校戲劇比賽，屢獲佳績，代表新竹縣參加布袋戲劇比賽。

東安國小校長何享憫說，學校約240名學生，大部分是客家子弟，學校在不影響教學情況下，將客語融入學科教學中，除每周母語日鼓勵多利用客語溝通、晨光時間教導認識鄉土俗諺，並在晨間或午間選用客語童謠、兒歌、鄉土民謠等音樂播放，也舉辦客家美食營與童玩DIY等，激發學子學習樂趣，製造說母語的愉悅環境，讓孩子回家也能與阿公、阿婆溝通無礙。