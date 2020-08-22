9月起大學宿舍不提供境外生檢疫 陸生返台路雪上加霜

教育部開放境外生返台獨漏陸生，今天又表示已發函各大專校院，9月1日起因應開學，宿舍不得作為檢疫場所。大學主管指，時序已近8月底，未來5000多名陸生若可返台，勢必只能入住檢疫旅館，且因他們沒有居留證，無法領取每日1000元的檢疫補助，返台之路雪上加霜。

教育部統計，目前大專校院經地方政府衛政單位檢核通過的校內外獨棟及獨層宿舍共43校、5447間房間，教育部7月初發函各校，已說明宿舍只能在暑假期間提供境外生檢疫。9月1日起因應開學，為避免防疫風險，以及保障一般生住宿機會，應停止安排境外生入住檢疫。

但教育部說，若檢疫宿舍沒有位在開學後有上課教學活動的校園內，仍可持續安排檢疫境外生入住。