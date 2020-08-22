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陸科技部祭6萬月薪搶我年輕學者 教部：擴大彈薪範圍

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部表示，我政府去年祭出彈性薪資措施，給予彈性薪資超過36萬元的學者加碼補助，並積極透過玉山計畫攬才。本報資料照片
教育部表示，我政府去年祭出彈性薪資措施，給予彈性薪資超過36萬元的學者加碼補助，並積極透過玉山計畫攬才。本報資料照片

中國大陸科技部近日在官方網站公告「2020年台灣青年科學家交流計畫」，提供月薪6.4萬元等條件吸引台灣人才。教育部對此表示，我政府去年也祭出彈性薪資措施，給予彈性薪資超過36萬元的學者加碼補助，並積極透過玉山計畫攬才。

教育部表示，為擴大彈性薪資範圍，去年起針對獲彈薪超過24萬元，且年齡在46到55歲間的年輕教授，加碼補助其超過24萬元部分50％的費用；今年更規調整為剛升等教授職級五年內都適用。

教育部高教司表示，響應蔡英文總統政策，教育部將推動大學在校園或產業聚落設置類似小工研院的產學高階研發創新基地。現正規畫於基地透過設置類董事會、引入業界與校友資源、產業參與課程規畫、培育產業人才、提供學生獎助學金等，賦予基地內人事、財務運作及業務執行一定彈性，除因應市場快速變動之特殊性及創新性外，更可透過經費穩定及完善教授彈性薪資制度，引導大學及產業共同進行前瞻研究。

教育部 薪資 玉山計畫

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