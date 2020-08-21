教學組工作多沒人想做 北市國小校長籲改名調業務

108新課綱上路讓校園業務包山包海，先前才傳螢橋國小組長「屎缺沒人想當」，一連開8缺要找代理，北市今召開公私立國小校長會議，日新國小校長林裕勝表示，現在行政人員難找，尤其根本沒人想來教學組，雖然不能增加員額，但希望教育局能授權讓學校修改組別名稱，讓教師分工更細緻。教育局長曾燦金表示認同，會中允諾將請校長協會先行評估。

林裕勝表示，新課綱上路，各類課程發展、比賽，讓教學業務越來越多，每年開學，教學組最難找人，雖然想爭取增設組長員額，比如課程研究組，但法令難突破，員額無法增加，因此希望能同意修改名稱，如此一來，學校調整業務後，家長、民眾洽公時不致錯亂。

林裕勝也舉例，部分學校將新生註冊、轉學交由資訊組處裡，那可以改叫註冊資訊組，註冊組若將業務轉出，也能將業務調整，改成課程研究組，讓業務分工更細緻；也有校長指出，現在的資訊組跟20年前差很多，建議教育局能重新盤點，讓組織再造。

對此，教育局人事室表示，2018年曾研議討論修正「台北市國民小學組織規程」，但府內組編小組未通過，且各校舍組數是按照班級數，沒有增聘組別，或更改組別名稱的空間，也擔心學校管理會混亂，畢竟各校不一，不僅接洽家長會有問題，連教育局要找都可能會錯亂。

曾燦金則說，政策法規變動太快，認同要有彈性機制，但必須考量有些學校已熟悉相關業務，若臨時大搬風，不單只是宣導而已，民眾可能也會覺得奇怪，制度允許彈性，但也要有秩序，將請校長協會法務小組先行評估討論。