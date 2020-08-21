快訊

近期照片全偽造？ 南韓前總統幕僚稱：金正恩昏迷不醒

教學組工作多沒人想做 北市國小校長籲改名調業務

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
北市教育局今召開公私立國小校長會議。記者趙宥寧／攝影
北市教育局今召開公私立國小校長會議。記者趙宥寧／攝影

108新課綱上路讓校園業務包山包海，先前才傳螢橋國小組長「屎缺沒人想當」，一連開8缺要找代理，北市今召開公私立國小校長會議，日新國小校長林裕勝表示，現在行政人員難找，尤其根本沒人想來教學組，雖然不能增加員額，但希望教育局能授權讓學校修改組別名稱，讓教師分工更細緻。教育局長曾燦金表示認同，會中允諾將請校長協會先行評估。

林裕勝表示，新課綱上路，各類課程發展、比賽，讓教學業務越來越多，每年開學，教學組最難找人，雖然想爭取增設組長員額，比如課程研究組，但法令難突破，員額無法增加，因此希望能同意修改名稱，如此一來，學校調整業務後，家長、民眾洽公時不致錯亂。

林裕勝也舉例，部分學校將新生註冊、轉學交由資訊組處裡，那可以改叫註冊資訊組，註冊組若將業務轉出，也能將業務調整，改成課程研究組，讓業務分工更細緻；也有校長指出，現在的資訊組跟20年前差很多，建議教育局能重新盤點，讓組織再造。

對此，教育局人事室表示，2018年曾研議討論修正「台北市國民小學組織規程」，但府內組編小組未通過，且各校舍組數是按照班級數，沒有增聘組別，或更改組別名稱的空間，也擔心學校管理會混亂，畢竟各校不一，不僅接洽家長會有問題，連教育局要找都可能會錯亂。

曾燦金則說，政策法規變動太快，認同要有彈性機制，但必須考量有些學校已熟悉相關業務，若臨時大搬風，不單只是宣導而已，民眾可能也會覺得奇怪，制度允許彈性，但也要有秩序，將請校長協會法務小組先行評估討論。

教育局 北市 課綱

延伸閱讀

北市公布18家違規收檢疫者旅館 赫見五星級晶華酒店

北市非防疫旅館檢疫客大清場 王鴻薇要求市府追蹤去向

為何罰「高記」不罰「鼎泰豐」？北市建管處說話了

北市巷弄水泥牆驚見李小龍刻像 網友大讚：超強

相關新聞

「名偵探柯南搜查展」台灣最終場在高雄 把握破案機會

清景麟教育基金會長期關懷偏鄉教育，今天邀請高雄市桃源區寶山國小師生，到高雄科工館參觀「名偵探柯南科學搜查展」。小朋友們開...

宜蘭免費午餐再升級 縣府邀國宴主廚為團膳增添家鄉味

宜蘭縣免費學生午餐再升級，縣政府將從新學期開始，增加乳品、有機蔬菜供應量，昨還請來國宴主廚陳兆麟，為午餐團膳廚師示範具宜...

教學組工作多沒人想做 北市國小校長籲改名調業務

108新課綱上路讓校園業務包山包海，先前才傳螢橋國小組長「屎缺沒人想當」，一連開8缺要找代理，北市今召開公私立國小校長會...

小清華原住民實驗教育班 族語通過率近9成

教育部持續推動實驗教育，由國立屏北高中、清華大學和教育部國教署合作推動「小清華原住民實驗教育班」，教育部表示，該班多元族...

PaGamO攜手18家社福團體 助弱勢兒少提閱讀素養

108課綱上路後，著重閱讀素養，為了讓弱勢孩子具備迎接未來挑戰的數位能力，PaGamO素養品學堂與台灣公益團體自律聯盟合...

獲行政院文化獎 陳錫煌感謝觀眾、朱宗慶捐百萬獎金

「我要感謝全國愛看傳統掌中戲的觀眾，如果沒有你們，我不會得到這個獎。」第39屆行政院文化獎今天舉行頒獎典禮，行政院長蘇貞...

惡質幼兒園全都露！教育部公布違規業者裁罰紀錄

教育部昨更新全國教保資訊網，開放民眾查詢各縣市幼兒園所的...

教師荒求鬆綁 私幼籲園長兼教師

幼教老師不好當，讓不少年輕人卻步，人才難尋，且私立幼兒園長需專職專任，即便擁有教師證，也不能投入教學場域，不像公幼園長可...

小明返台 教育部：有台灣學籍才可申請返台

教育部今天宣布開放個國家及地區的高中以下學校境外生返台就學，包含無我國籍的陸籍子女「小明」們。至於各國大專境外新生及陸生...

瑞芳高工可製作口罩 新北產官學口罩機類產線基地啟用

新北市教育局媒合聖約翰科技大學及易發精機股份有限公司等產學資源，今天在瑞芳高工啟用「口罩製作暨機電整合類產線基地」，副市...

暑假趣味上課／看新聞搶先機 上萬遊客衝澎湖！從報復性出遊可以搶什麼？

臺灣進入後疫情期，暑假旺季又有「安心旅遊」助攻，「偽出國」報復性旅遊進攻澎湖離島；據澎湖縣府統計，今年花火節遊客人次較往年激增三成，平均每天1萬3千人來訪。人潮刺激錢潮，但也伴隨「報復性亂象」...

中小學候用校長大排長龍 教團籲廢現制改遴選

年金改革後公立中小學校長延後退休，許多縣市候用校長大排長龍，等不到校長出缺。教師團體建議各縣市預先調查校長退休意願，據此...

熱門新聞

突破暗區瓶頸 中大打造全球最亮自行車頭燈

雄中校長升任教育局長雄中校務怎麼辦？將由學務主任代理

從種菜到與鳥蟲共處 新上國小獲全國美感教育金質獎

小清華原住民實驗教育班 族語通過率近9成

他分享童年創傷「老師要全班選最醜的同學」...釣出網友陰影回憶集

受疫情影響 馬來西亞赴台新生挑戰重重

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。