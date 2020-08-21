「名偵探柯南搜查展」台灣最終場在高雄 把握破案機會

清景麟教育基金會長期關懷偏鄉教育，今天邀請高雄市桃源區寶山國小師生，到高雄科工館參觀「名偵探柯南科學搜查展」。小朋友們開心化身名偵探，認識文字、DNA、指紋鑑定等知識，利用科學搜查找出事件的真相，從中學習科學分析、訓練邏輯思考和敏銳觀察力。

寶山國小是高山布農族小學，也是全高雄市海拔最高的國小，學生數很少。桃源區盛產水果及茶葉，學校附近多為果園，環境清靜優雅。民國98年88風災之後，轉安置到六龜國小，直至民國101年4月，才返鄉復課。

近幾年校方持續推展特色課程，將在地文化及特色課程的傳承與延續，例如三生有幸（生活、生產、生態）特色課程主題，並積極推展舞蹈、歌謠及傳統樂器，獲得當地民眾一致推崇與肯定。清景麟教育基金會從106年起支持學校教學發展，提供媒合教育資源，補充偏鄉學校資源不足，扶植布農歌謠及資助交通車費用，讓孩子有更多機會接觸世界。

寶山國小學童都是「柯南迷」，賴迦安覺得柯南的解謎之術超厲害！洪育則羨慕柯南有個金頭腦，而且超有魅力。小朋友們在展場努力找出線索，終於破案。