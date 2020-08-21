快訊

為績效而瘋狂：破解警方「騙票」，主動追查的檢察官

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「名偵探柯南搜查展」台灣最終場在高雄 把握破案機會

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
清景麟教育基金會邀請高雄市桃源區寶山國小師生，到高雄科工館參觀「名偵探柯南科學搜查展」，小朋友們絞盡腦汁尋找破案線索。記者徐如宜／攝影
清景麟教育基金會邀請高雄市桃源區寶山國小師生，到高雄科工館參觀「名偵探柯南科學搜查展」，小朋友們絞盡腦汁尋找破案線索。記者徐如宜／攝影

清景麟教育基金會長期關懷偏鄉教育，今天邀請高雄市桃源區寶山國小師生，到高雄科工館參觀「名偵探柯南科學搜查展」。小朋友們開心化身名偵探，認識文字、DNA、指紋鑑定等知識，利用科學搜查找出事件的真相，從中學習科學分析、訓練邏輯思考和敏銳觀察力。

寶山國小是高山布農族小學，也是全高雄市海拔最高的國小，學生數很少。桃源區盛產水果及茶葉，學校附近多為果園，環境清靜優雅。民國98年88風災之後，轉安置到六龜國小，直至民國101年4月，才返鄉復課。

近幾年校方持續推展特色課程，將在地文化及特色課程的傳承與延續，例如三生有幸（生活、生產、生態）特色課程主題，並積極推展舞蹈、歌謠及傳統樂器，獲得當地民眾一致推崇與肯定。清景麟教育基金會從106年起支持學校教學發展，提供媒合教育資源，補充偏鄉學校資源不足，扶植布農歌謠及資助交通車費用，讓孩子有更多機會接觸世界。

寶山國小學童都是「柯南迷」，賴迦安覺得柯南的解謎之術超厲害！洪育則羨慕柯南有個金頭腦，而且超有魅力。小朋友們在展場努力找出線索，終於破案。

「名偵探柯南 科學搜查展」台灣最終場在高雄，展期至9月13日，已進入最後閉展倒數，歡迎民眾把握機會參觀。購票請洽現場售票亭，詳情可洽詢官方粉絲專頁https://www.facebook.com/conankagaku/

清景麟教育基金會邀請高雄市桃源區寶山國小師生，到高雄科工館參觀「名偵探柯南科學搜查展」，小朋友們絞盡腦汁尋找破案線索。記者徐如宜／攝影
清景麟教育基金會邀請高雄市桃源區寶山國小師生，到高雄科工館參觀「名偵探柯南科學搜查展」，小朋友們絞盡腦汁尋找破案線索。記者徐如宜／攝影
清景麟教育基金會邀請高雄市桃源區寶山國小師生，到高雄科工館參觀「名偵探柯南科學搜查展」，小朋友們絞盡腦汁尋找破案線索。記者徐如宜／攝影
清景麟教育基金會邀請高雄市桃源區寶山國小師生，到高雄科工館參觀「名偵探柯南科學搜查展」，小朋友們絞盡腦汁尋找破案線索。記者徐如宜／攝影
清景麟教育基金會邀請高雄市桃源區寶山國小師生，到高雄科工館參觀「名偵探柯南科學搜查展」，小朋友們絞盡腦汁尋找破案線索。記者徐如宜／攝影
清景麟教育基金會邀請高雄市桃源區寶山國小師生，到高雄科工館參觀「名偵探柯南科學搜查展」，小朋友們絞盡腦汁尋找破案線索。記者徐如宜／攝影

柯南 偏鄉教育 高雄市

延伸閱讀

羅達生出任高雄副市長 全力帶動產業轉型

民眾智扮柯南 假求職真協助苗警破獲詐騙集團

「陳屍」現場抬頭又抬腳 小小柯南鑑識體驗現學現賣

粉絲經濟爆發「柯南夏日花火祭典」台北南西商圈登場

相關新聞

「名偵探柯南搜查展」台灣最終場在高雄 把握破案機會

清景麟教育基金會長期關懷偏鄉教育，今天邀請高雄市桃源區寶山國小師生，到高雄科工館參觀「名偵探柯南科學搜查展」。小朋友們開...

宜蘭免費午餐再升級 縣府邀國宴主廚為團膳增添家鄉味

宜蘭縣免費學生午餐再升級，縣政府將從新學期開始，增加乳品、有機蔬菜供應量，昨還請來國宴主廚陳兆麟，為午餐團膳廚師示範具宜...

小清華原住民實驗教育班 族語通過率近9成

教育部持續推動實驗教育，由國立屏北高中、清華大學和教育部國教署合作推動「小清華原住民實驗教育班」，教育部表示，該班多元族...

PaGamO攜手18家社福團體 助弱勢兒少提閱讀素養

108課綱上路後，著重閱讀素養，為了讓弱勢孩子具備迎接未來挑戰的數位能力，PaGamO素養品學堂與台灣公益團體自律聯盟合...

獲行政院文化獎 陳錫煌感謝觀眾、朱宗慶捐百萬獎金

「我要感謝全國愛看傳統掌中戲的觀眾，如果沒有你們，我不會得到這個獎。」第39屆行政院文化獎今天舉行頒獎典禮，行政院長蘇貞...

惡質幼兒園全都露！教育部公布違規業者裁罰紀錄

教育部昨更新全國教保資訊網，開放民眾查詢各縣市幼兒園所的...

教師荒求鬆綁 私幼籲園長兼教師

幼教老師不好當，讓不少年輕人卻步，人才難尋，且私立幼兒園長需專職專任，即便擁有教師證，也不能投入教學場域，不像公幼園長可...

小明返台 教育部：有台灣學籍才可申請返台

教育部今天宣布開放個國家及地區的高中以下學校境外生返台就學，包含無我國籍的陸籍子女「小明」們。至於各國大專境外新生及陸生...

瑞芳高工可製作口罩 新北產官學口罩機類產線基地啟用

新北市教育局媒合聖約翰科技大學及易發精機股份有限公司等產學資源，今天在瑞芳高工啟用「口罩製作暨機電整合類產線基地」，副市...

暑假趣味上課／看新聞搶先機 上萬遊客衝澎湖！從報復性出遊可以搶什麼？

臺灣進入後疫情期，暑假旺季又有「安心旅遊」助攻，「偽出國」報復性旅遊進攻澎湖離島；據澎湖縣府統計，今年花火節遊客人次較往年激增三成，平均每天1萬3千人來訪。人潮刺激錢潮，但也伴隨「報復性亂象」...

中小學候用校長大排長龍 教團籲廢現制改遴選

年金改革後公立中小學校長延後退休，許多縣市候用校長大排長龍，等不到校長出缺。教師團體建議各縣市預先調查校長退休意願，據此...

境外學位生返台龜速 台大籲：逐步解禁交換生

各國境外學位生陸續解禁可申請返台就學，卻因航班減縮、檢疫空間有限，上萬名境外學位生目前僅2000人抵台。各大學評估，距離...

熱門新聞

馬祖急徵老師「月薪5萬」網轟動 人事曝：仍無人報名！

突破暗區瓶頸 中大打造全球最亮自行車頭燈

PaGamO攜手18家社福團體 助弱勢兒少提閱讀素養

雄中校長升任教育局長雄中校務怎麼辦？將由學務主任代理

小清華原住民實驗教育班 族語通過率近9成

從種菜到與鳥蟲共處 新上國小獲全國美感教育金質獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。