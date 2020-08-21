宜蘭免費午餐再升級 縣府邀國宴主廚為團膳增添家鄉味

宜蘭縣免費學生午餐再升級，縣政府將從新學期開始，增加乳品、有機蔬菜供應量，昨還請來國宴主廚陳兆麟，為午餐團膳廚師示範具宜蘭味的菜色，怎麼料理讓學生午餐美味更加分。

縣府教育處體育保健科長楊沛勳說，原本學生午餐乳品每月供應一次、有機蔬菜每周一次，縣府推動「學生午餐2.0」，乳品改成每周都有，有機蔬菜也加倍成每周二次，且要求要供應在地有機蔬食，讓全縣100所學校、3萬多名學生可以享用到品質、營養都更好、更在地的午餐。

此外，縣府昨請來具豐富外燴經驗的國宴主廚、宜蘭渡小月餐廳總鋪師陳兆麟，為全順餐盒、宜珍、慶豐3家學生午餐主要團膳業者的廚師們，示範開陽炒米粉、西魯肉，還有學生午餐常見的番茄炒蛋等菜色。尤其番茄炒蛋，是午餐團膳常見，但又被學童選為不喜歡的菜色，陳兆麟從刀工、熱鍋到翻炒，仔細介紹讓團膳料理更好吃的秘訣。

而學校及團膳業者也推派廚師，以「宜蘭風味餐」、「學生最不喜愛之菜色」及「青菜大變身」3個主題，分享巧思，互相交流廚藝。