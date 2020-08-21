小清華原住民實驗教育班 族語通過率近9成

教育部持續推動實驗教育，由國立屏北高中、清華大學和教育部國教署合作推動「小清華原住民實驗教育班」，教育部表示，該班多元族語課程近三年認證通過率近九成，並在全國語文競賽有優秀表現，展現兼顧一般與民族教育成果。

國教署指出，小清華原民班是全國少見的三方合辦模式，規畫的實驗教育課程兼顧一般教育與民族教育課程需求，分為一般部定課程、原民實驗教育課程、原住民族語文及非正式課程等。

教育部表示，原民實驗教育課程引領學生認識原民文化的主體性與多樣性，珍視自身文化的價值，所建立的自信及族群認同感，作為小清華學生在部定課程學習上的能量，以及邁向理想大學校系的動力。

國教署說，小清華原民班106學年起的正式課程開設族語六學分、14種方言別，總數全國第一。近三年來，族語的中級認證通過率穩定提高至近九成，且每年固定都有學生通過中高級族語認證。學生在全國語文競賽中也獲得佳績，增進原住民族文化的傳承與信心。