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PaGamO攜手18家社福團體 助弱勢兒少提閱讀素養

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
PaGamO素養品學堂與台灣公益團體自律聯盟合作推出「弱勢兒少提升閱讀素養支持計畫」，提供全台18家兒少機構、350名孩子學習帳號，讓弱勢兒少透過遊戲化平台環境誘發學習動機，定時定量練習，培養閱讀素養能力。記者葉冠妤/攝影
PaGamO素養品學堂與台灣公益團體自律聯盟合作推出「弱勢兒少提升閱讀素養支持計畫」，提供全台18家兒少機構、350名孩子學習帳號，讓弱勢兒少透過遊戲化平台環境誘發學習動機，定時定量練習，培養閱讀素養能力。記者葉冠妤/攝影

108課綱上路後，著重閱讀素養，為了讓弱勢孩子具備迎接未來挑戰的數位能力，PaGamO素養品學堂與台灣公益團體自律聯盟合作，推出「弱勢兒少提升閱讀素養支持計畫」，提供給逆轉聯盟、中華育幼機構兒童關懷協會、台東孩子的書屋等全台18家兒少機構、350名孩子學習帳號，透過遊戲化平台環境誘發學習動機，讓弱勢孩子定時定量練習，培養閱讀素養能力。

PaGamO創辦人、台大電機系教授葉丙成表示，台灣孩子的閱讀能力位居東亞各國的最後一名，面對瞬息萬變的數位世界發展，產業可能大洗牌，未來培養人才的方向須著重在運用知識解決問題的能力，要擁有自主學習能力，才能跟得上世界變動的腳步。

葉丙成指出，閱讀素養包括擷取資訊、統整解釋、反思評價的能力，但貧富差距導致弱勢的孩子缺乏學習資源，因此「ONE for ONE公益計畫」除運用科技填補城鄉學習資源的落差，也希望透過與公益團體合作，一起陪伴弱勢孩子養成自主學習能力。

台灣公益團體自律聯盟秘書長林依瑩說，藉由這次公益合作，串連起各地長期致力弱勢兒少權益與生活發展的社福組織，喚起社福圈關注弱勢兒少培養閱讀素養能力的重要性，也期待透過更多對於素養教育的認識與瞭解，為孩子創造更多改變力量與翻轉機會。

素養 葉丙成

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