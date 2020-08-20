行政院文化獎頒獎 朱宗慶、陳錫煌獲頒文化獎章

第39屆行政院文化獎頒獎典禮，下午松山文創園區舉辦，由行政院長蘇貞昌親授獎章給文化獎得主朱宗慶、陳錫煌兩位在其專業領域皆身重的地位，作品及成就影響廣及海內外，並積極提攜後輩，對於臺灣文化的維護與發揚，具備鼎足貢獻。

文化獎章得主朱宗慶大力提倡打擊樂，培育我國擊樂人才，創辦臺北藝術大學音樂系擊樂組、朱宗慶打擊樂團及TIPC臺灣國際打擊樂節及人才培育，朱宗慶曾獲金曲獎(1997)、國家文藝獎(2000)、國際打擊樂藝術協會(PAS)三度頒贈的傑出貢獻獎曁終身教育成就獎(2009)等獎項。