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行政院文化獎頒獎 朱宗慶、陳錫煌獲頒文化獎章

攝影中心 / 記者曾學仁/即時報導
第39屆行政院文化獎頒獎典禮，下午松山文創園區舉辦，由行政院長蘇貞昌（右）親授獎章給文化獎得主朱宗慶（右二）、陳錫煌（左二）兩位在其專業領域皆身重的地位，作品及成就影響廣及海內外，並積極提攜後輩，對於臺灣文化的維護與發揚，具備鼎足貢獻。記者曾學仁／攝影
第39屆行政院文化獎頒獎典禮，下午松山文創園區舉辦，由行政院長蘇貞昌（右）親授獎章給文化獎得主朱宗慶（右二）、陳錫煌（左二）兩位在其專業領域皆身重的地位，作品及成就影響廣及海內外，並積極提攜後輩，對於臺灣文化的維護與發揚，具備鼎足貢獻。記者曾學仁／攝影

第39屆行政院文化獎頒獎典禮，下午松山文創園區舉辦，由行政院長蘇貞昌親授獎章給文化獎得主朱宗慶、陳錫煌兩位在其專業領域皆身重的地位，作品及成就影響廣及海內外，並積極提攜後輩，對於臺灣文化的維護與發揚，具備鼎足貢獻。

文化獎章得主朱宗慶大力提倡打擊樂，培育我國擊樂人才，創辦臺北藝術大學音樂系擊樂組、朱宗慶打擊樂團及TIPC臺灣國際打擊樂節及人才培育，朱宗慶曾獲金曲獎(1997)、國家文藝獎(2000)、國際打擊樂藝術協會(PAS)三度頒贈的傑出貢獻獎曁終身教育成就獎(2009)等獎項。

文化獎章得主陳錫煌出生於臺北布袋戲世家，家學淵源的他，曾與全臺各大布袋戲團交流合作，讓自己的操偶技術自成一家，成為知名的布袋戲表演藝師。此外，陳錫煌也是我國獲得文化部「重要傳統表演藝術布袋戲」「重要古典布袋戲偶衣飾盔帽道具製作技術」兩項登錄項目的國家級保存者。

第39屆行政院文化獎頒獎典禮，下午松山文創園區舉辦，行政院長蘇貞昌（左）親授獎章給文化獎得主陳錫煌（中）。記者曾學仁／攝影
第39屆行政院文化獎頒獎典禮，下午松山文創園區舉辦，行政院長蘇貞昌（左）親授獎章給文化獎得主陳錫煌（中）。記者曾學仁／攝影
第39屆行政院文化獎頒獎典禮，下午松山文創園區舉辦，由行政院長蘇貞昌（右）親授獎章給文化獎得主朱宗慶（左二）、陳錫煌（右二）兩位在其專業領域皆身重的地位，作品及成就影響廣及海內外，並積極提攜後輩，對於臺灣文化的維護與發揚，具備鼎足貢獻。記者曾學仁／攝影
第39屆行政院文化獎頒獎典禮，下午松山文創園區舉辦，由行政院長蘇貞昌（右）親授獎章給文化獎得主朱宗慶（左二）、陳錫煌（右二）兩位在其專業領域皆身重的地位，作品及成就影響廣及海內外，並積極提攜後輩，對於臺灣文化的維護與發揚，具備鼎足貢獻。記者曾學仁／攝影
第39屆行政院文化獎頒獎典禮，下午松山文創園區舉辦，文化獎章得主朱宗慶（圖）。記者曾學仁／攝影
第39屆行政院文化獎頒獎典禮，下午松山文創園區舉辦，文化獎章得主朱宗慶（圖）。記者曾學仁／攝影
第39屆行政院文化獎頒獎典禮，下午松山文創園區舉辦，由行政院長蘇貞昌（左）親授獎章給文化獎得主朱宗慶（右）。記者曾學仁／攝影
第39屆行政院文化獎頒獎典禮，下午松山文創園區舉辦，由行政院長蘇貞昌（左）親授獎章給文化獎得主朱宗慶（右）。記者曾學仁／攝影
第39屆行政院文化獎頒獎典禮，下午松山文創園區舉辦，文化獎章得主陳錫煌（圖）。記者曾學仁／攝影
第39屆行政院文化獎頒獎典禮，下午松山文創園區舉辦，文化獎章得主陳錫煌（圖）。記者曾學仁／攝影
朱宗慶大力提倡打擊樂，培育我國擊樂人才，創辦臺北藝術大學音樂系擊樂組、朱宗慶打擊樂團及TIPC臺灣國際打擊樂節及人才培育，朱宗慶曾獲金曲獎(1997)、國家文藝獎(2000)、國際打擊樂藝術協會(PAS)三度頒贈的傑出貢獻獎曁終身教育成就獎(2009)等獎項，在獎典禮上學生拿標語向大師祝賀。記者曾學仁／攝影
朱宗慶大力提倡打擊樂，培育我國擊樂人才，創辦臺北藝術大學音樂系擊樂組、朱宗慶打擊樂團及TIPC臺灣國際打擊樂節及人才培育，朱宗慶曾獲金曲獎(1997)、國家文藝獎(2000)、國際打擊樂藝術協會(PAS)三度頒贈的傑出貢獻獎曁終身教育成就獎(2009)等獎項，在獎典禮上學生拿標語向大師祝賀。記者曾學仁／攝影
第39屆行政院文化獎頒獎典禮，下午松山文創園區舉辦，由行政院長蘇貞昌（後排左三）親授獎章給文化獎得主朱宗慶（後排左四），朱宗慶大力提倡打擊樂，培育我國擊樂人才，創辦臺北藝術大學音樂系擊樂組、朱宗慶打擊樂團及TIPC臺灣國際打擊樂節及人才培育，朱宗慶曾獲金曲獎(1997)、國家文藝獎(2000)、國際打擊樂藝術協會(PAS)三度頒贈的傑出貢獻獎曁終身教育成就獎(2009)等獎項。記者曾學仁／攝影
第39屆行政院文化獎頒獎典禮，下午松山文創園區舉辦，由行政院長蘇貞昌（後排左三）親授獎章給文化獎得主朱宗慶（後排左四），朱宗慶大力提倡打擊樂，培育我國擊樂人才，創辦臺北藝術大學音樂系擊樂組、朱宗慶打擊樂團及TIPC臺灣國際打擊樂節及人才培育，朱宗慶曾獲金曲獎(1997)、國家文藝獎(2000)、國際打擊樂藝術協會(PAS)三度頒贈的傑出貢獻獎曁終身教育成就獎(2009)等獎項。記者曾學仁／攝影

布袋戲 行政院

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