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小明返台 教育部：有台灣學籍才可申請返台

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
教育部今天宣布開放個國家及地區的高中以下學校境外生返台就學，包含無我國籍的陸籍子女「小明」們。至於各國大專境外新生及陸生學位生等，教育部政務次長劉孟奇表示，各部會取得共識，盡量在暑假期間讓所有境外生分批、有序返台。報系資料照
教育部今天宣布開放個國家及地區的高中以下學校境外生返台就學，包含無我國籍的陸籍子女「小明」們。至於各國大專境外新生及陸生學位生等，教育部政務次長劉孟奇表示，各部會取得共識，盡量在暑假期間讓所有境外生分批、有序返台。報系資料照

教育部今天宣布開放個國家及地區的高中以下學校境外生返台就學，包含無我國籍的陸籍子女「小明」們。至於各國大專境外新生及陸生學位生等，教育部政務次長劉孟奇表示，各部會取得共識，盡量在暑假期間讓所有境外生分批、有序返台。

教育部統計，這波開放的高中以下境外生有232名舊生及2300名新生。舊生人數較少，主因是先前已開放許多國家、地區持居留證的人來台，中國大陸籍舊生則占189人；；至於109學年度新生，其中越南971人、印尼961人、緬甸114人、泰國91人、馬來西亞89人。

劉孟奇也強調，雖然有2532人符合資格，但受限於航班、檢疫場所等因素，不會擠在一起入境，預計會以每天約50到100人的「平穩速度」進來。

劉孟奇也說，高中以下境外生申請入境，要比照大專校院作法，透過學校申請來台。他表示，這是為了「課責」學校，學校要派員赴機場協同接機，確保過程不會有失誤，「只有學校最了解自己的學生」。

至於此波高中以下境外生解禁，是否代表「小明」都能回台？劉孟奇說，教育部沒有「小明」這種術語，這次開放的身分，主要是看有沒有台灣的「學籍」。換言之，無我國籍的陸籍子女必須有台灣學籍，才可申請返台。

劉孟奇也舉例，若有境外生領了台灣高中畢業證書後，學籍已消滅，即便已經考取台灣的大專，也要等開放大專相應國家、地區境外生來台時，才能入境。但如果學生尚未畢業，仍有台灣高中的學籍，就在這波開放身分之列。

目前大專境外生返台資格，仍維持先前的規定。除了19個最先開放的國家、地區，不分身分都可申請來台；其餘地區（中國大陸除外）目前開放應屆畢業生、在學學位生；陸生則只開放應屆畢業生，劉孟奇表示，教育部正積極跨部會溝通，讓未開放入境的境外生盡快回台。

教育部 陸生

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