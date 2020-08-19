快訊

李眉蓁論文吹哨者這次關注嘉義市長 黃敏惠回應了

向海致敬 全國海洋教育成果及培訓論壇澎湖登場

中央社 / 澎湖縣19日電

教育部次長蔡清華今天在澎湖表示，行政院長蘇貞昌宣示向海致敬，將海洋領域納入教育，期許國人從知海、近海到進海，了解海洋對人民生活的重要，讓海洋真正成為台灣的母親。

教育部「全國海洋教育成果暨海洋教育專業人才培訓論壇」今年首度移師澎湖一連舉行三天，共有來自全國22縣市177名的海洋教育菁英與會，蔡清華代表部長潘文忠抵澎主持，澎湖縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲也都與會，實地體會澎湖對海洋教育的推動與用心，明天還有野放9隻海龜活動，以行動來愛護海洋。

賴峰偉表示，最近在參加一項淨海活動中，有提到人類再不努力，在30年後，海底垃圾將超過海洋漁類，可見海洋的保護有多麼重要，尤其澎湖以海立縣，這一點，澎湖著墨很深，除了首創海洋小學，也是全國率先打撈和收購三層網，總長度達640公里，足可繞台灣一圈，海底打撈有7萬5000公尺，另外在淨灘、淨海共發動169場1萬8000多人，清理海岸線229公里，海廢有330噸，至於淨海，3年內打撈沉網等18萬公尺，2年來已打撈14萬公尺，其餘4萬公尺將在明年完成。

蔡清華表示，澎湖對海洋的尊重、照顧有目共睹，且將澎湖的各個年級都納入海洋教育教材，今天把海洋教育移師到澎湖，會學到很多，尤其蘇貞昌今年宣示向海致敬，透過開放、透明、服務、教育與責任等五大主軸，在全國22縣市成立17個海洋教育創新基地，把海洋領域納入教育，國人除了知海、近海和進入海洋，也了解海洋對人民生活的重要性，讓海洋真正成為台灣的母親。

為期三天的全國海洋教育成果觀摩暨海洋教育專業人才培訓論壇，除了欣賞中興國小合唱團、馬公國小音樂班、中屯國小共同演出「小綠豆找媽媽」等澎湖海洋劇場，還將有海洋教育體驗、地質公園與海洋教育、海洋文化、綠蠵龜保育、澎湖海草復育與種植珊瑚等教學與體驗，一起認識澎湖推動的海洋教育。

澎湖 教育部 蘇貞昌

延伸閱讀

議員指三倍券有假遭偵辦 藍委：恐嚇民代監督

藍議員指三倍券有假被查辦 藍委要蘇貞昌道歉

國民黨團抨擊 社維法63條淪綠色恐怖

議員爆料3倍券有假…蘇：送辦剛好而已 藍：箝制言論

相關新聞

小明返台 教育部：有台灣學籍才可申請返台

教育部今天宣布開放個國家及地區的高中以下學校境外生返台就學，包含無我國籍的陸籍子女「小明」們。至於各國大專境外新生及陸生...

瑞芳高工可製作口罩 新北產官學口罩機類產線基地啟用

新北市教育局媒合聖約翰科技大學及易發精機股份有限公司等產學資源，今天在瑞芳高工啟用「口罩製作暨機電整合類產線基地」，副市...

暑假趣味上課／看新聞搶先機 上萬遊客衝澎湖！從報復性出遊可以搶什麼？

臺灣進入後疫情期，暑假旺季又有「安心旅遊」助攻，「偽出國」報復性旅遊進攻澎湖離島；據澎湖縣府統計，今年花火節遊客人次較往年激增三成，平均每天1萬3千人來訪。人潮刺激錢潮，但也伴隨「報復性亂象」...

中小學候用校長大排長龍 教團籲廢現制改遴選

年金改革後公立中小學校長延後退休，許多縣市候用校長大排長龍，等不到校長出缺。教師團體建議各縣市預先調查校長退休意願，據此...

境外學位生返台龜速 台大籲：逐步解禁交換生

各國境外學位生陸續解禁可申請返台就學，卻因航班減縮、檢疫空間有限，上萬名境外學位生目前僅2000人抵台。各大學評估，距離...

523名陸生家長公開信 籲我政府早日開放陸生來台

中國大陸籍的在學學位生、109學年度新生，至今還未能入境台灣。523名陸生家長近日聯名發出公開信，呼籲台灣教育部協調相關...

「小明」、陸生準時開學有望 境管近日可獲進一步放寬

陸生和被稱為「小明」的陸籍子女，因疫情緣故已逾半年未能回台。據了解，政府近日將進一步放寬陸生及「小明」的入境管制措施，讓...

花蓮全國首創AI測評網大數據分析 培養核心素養

花蓮縣政府獲得經濟部工業局補助，委託安普騰科技教育等團隊打造全國首創的AI學力預測與診斷系統測評網，緊扣108課綱設計線...

109年教育部「歐盟獎學金」正取10人 每人獲42萬元獎助

教育部今天公布「109年教育部歐盟獎學金」甄試獲獎名單，今年共錄取10位正取生及2位備取生，將赴英國、法國、德國、荷蘭等...

龍舟賽常勝軍再進階 福興國中家長會今捐輕艇助訓練

彰化縣福興國中龍舟隊歷年縣內端午龍舟競賽及全國競技龍舟比賽都名列前茅，全國中等學校運動會從2021年起，將輕艇項目列入全...

為全球減碳奠基！中研院創世界第一株「合成嗜甲醇菌」

氣候變遷對全球的威脅從未止息。中研院院長廖俊智帶領的研究團隊，近期成功創出世界第一株「合成嗜甲醇菌」。此菌可利用由溫室氣...

「前導學校」若違反新課綱 教部擬取消資格

新課綱上路周年，但本報日前調查發現，教學現場出現亂象，有明星高中課程計畫書「掛羊頭賣狗肉」，把多元選修課、彈性課程，強制...

熱門新聞

獨／行政院同意陽明交大合併案！ 新校長遴選9月啟動

休學兩年他克服病魔 重拾書本考取高師大物理系

中小學候用校長大排長龍 教團籲廢現制改遴選

等無交換生解禁 文大決定喊卡

中華醫大董事疑涉論文抄襲 校方啟動調查

中小學校長候用排長龍 教團籲廢除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。