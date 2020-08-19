向海致敬 全國海洋教育成果及培訓論壇澎湖登場

教育部次長蔡清華今天在澎湖表示，行政院長蘇貞昌宣示向海致敬，將海洋領域納入教育，期許國人從知海、近海到進海，了解海洋對人民生活的重要，讓海洋真正成為台灣的母親。

教育部「全國海洋教育成果暨海洋教育專業人才培訓論壇」今年首度移師澎湖一連舉行三天，共有來自全國22縣市177名的海洋教育菁英與會，蔡清華代表部長潘文忠抵澎主持，澎湖縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲也都與會，實地體會澎湖對海洋教育的推動與用心，明天還有野放9隻海龜活動，以行動來愛護海洋。

賴峰偉表示，最近在參加一項淨海活動中，有提到人類再不努力，在30年後，海底垃圾將超過海洋漁類，可見海洋的保護有多麼重要，尤其澎湖以海立縣，這一點，澎湖著墨很深，除了首創海洋小學，也是全國率先打撈和收購三層網，總長度達640公里，足可繞台灣一圈，海底打撈有7萬5000公尺，另外在淨灘、淨海共發動169場1萬8000多人，清理海岸線229公里，海廢有330噸，至於淨海，3年內打撈沉網等18萬公尺，2年來已打撈14萬公尺，其餘4萬公尺將在明年完成。

蔡清華表示，澎湖對海洋的尊重、照顧有目共睹，且將澎湖的各個年級都納入海洋教育教材，今天把海洋教育移師到澎湖，會學到很多，尤其蘇貞昌今年宣示向海致敬，透過開放、透明、服務、教育與責任等五大主軸，在全國22縣市成立17個海洋教育創新基地，把海洋領域納入教育，國人除了知海、近海和進入海洋，也了解海洋對人民生活的重要性，讓海洋真正成為台灣的母親。

為期三天的全國海洋教育成果觀摩暨海洋教育專業人才培訓論壇，除了欣賞中興國小合唱團、馬公國小音樂班、中屯國小共同演出「小綠豆找媽媽」等澎湖海洋劇場，還將有海洋教育體驗、地質公園與海洋教育、海洋文化、綠蠵龜保育、澎湖海草復育與種植珊瑚等教學與體驗，一起認識澎湖推動的海洋教育。