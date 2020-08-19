瑞芳高工可製作口罩 新北產官學口罩機類產線基地啟用

新北市教育局媒合聖約翰科技大學及易發精機股份有限公司等產學資源，今天在瑞芳高工啟用「口罩製作暨機電整合類產線基地」，副市長謝政達出席啟用儀式、體驗類產線課程，並見證產學與建教合作備忘錄的簽署。

謝政達表示，感謝聖約翰科技大學與易發精機股份有限公司提供相關技術及資源，在瑞芳高工實習工廠中建置實體的類產線，這是新北市第一座類產線基地。這次產學合作除了將業界現行資源導入學校，更積極整合「產業智動化」類產線系統及相關專業技術資源，後續也將提供給新北市技術型高中共同使用，新北市也會持續協助各校進行產學與建教合作，提升技職人才實作力。

瑞芳高工校長顏龍源指出，這次建置口罩機電類產線基地，將應用於瑞芳高工電機科、機械科等類科之實習課程，而聖約翰科技大學與易發精機股份有限公司將共同提供口罩機類產線相關技術諮詢與資源予新北市各技術型高中，並辦理相關研習活動或工作坊。瑞芳高工、豫章工商與智光商工等3校，共同簽訂產學合作契約書與辦理建教合作的備忘錄。

參與組裝與實作的電機三洪竣楓學生表示，口罩機類產線是機電整合的一種應用，可以將自己所學真正的運用在實務上，覺得非常新鮮而有趣。