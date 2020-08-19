暑假趣味上課／看新聞搶先機 上萬遊客衝澎湖！從報復性出遊可以搶什麼？
看新聞
臺灣進入後疫情期，暑假旺季又有「安心旅遊」助攻，「偽出國」報復性旅遊進攻澎湖離島；據澎湖縣府統計，今年花火節遊客人次較往年激增三成，平均每天1萬3千人來訪。人潮刺激錢潮，但也伴隨「報復性亂象」，澎湖居民苦笑，大停水、餐館客滿、早餐店大排長龍，「生活大不易」。
搶先機
新聞具有及時性，也與我們的生活息息相關，透過新聞，除可了解基本知識，還能將課本所學與生活連結，同學平時就應該練習「看新聞搶先機」─搶考點先機。
上述新聞中提及「人潮刺激錢潮，也伴隨報復性亂象」，即代表事物有好的一面也有壞的一面，這個概念就與機會成本、外部效果相關。另外，「大停水」可聯想到澎湖地勢低平，無法攔截水氣，因此水資源不足，這個概念就與臺灣的地形、氣候相關。
短短幾個字就能找出這麼多與國中課程有關的概念，同學快來跟著黃霑老師學習如何抓先機吧！
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試題演練
下表為某地的簡介，依內容判斷，其應為下列何者？【99年基測Ⅱ】
答案：C
解析：澎湖群島位於臺灣西方臺灣海峽中，以特殊的地形景觀柱狀玄武岩為觀光特點。元朝曾在此設官治理，在十七世紀初荷蘭曾兩度入侵，都遭明朝逐出。馬公市的天后宮，相傳為明朝時所建，為全臺最古老的媽祖廟。
知識點》臺灣島嶼類型與範圍；漢人在臺、澎的活動
前述新聞中提到，澎湖縣政府舉辦花火節吸引觀光人潮，同時也帶來錢潮。請問：縣府舉辦花火節主要是經由下列何種方式，來達到活絡地方經濟的目的？【改寫自108年會考】
(A)提高農漁牧業比例
(B)興建社區活動中心
(C)增加地方賦稅收入
(D)發展地方特色產業
答案：D
解析：「縣政府舉辦花火節吸引觀光人潮，同時也帶來錢潮」，是藉由發展地方特色產業，以活絡地方經濟，建設當地。
知識點》地方財源
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